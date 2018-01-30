Крути – наша слава, наша історія

Сторіччя відділяє нас від того часу, та події 29 січня 1918 року живуть в душі українського народу, ятрять його серце. Тож зазирнемо в ті дні, згадаємо ще одну сторінку нашої історії, усвідомимо суть трагедії, ім’я якої – Крути.

300 українських юнаків-добровольців виступили на захист Української Народної Республіки і прийняли на засніженому полі нерівний бій із майже п’ятитисячною армією більшовиків. Основу українських добровольців складали студенти та учні старших класів київських гімназій.

Вшанувати пам’ять героїв Крут зібрались учні 4-А (класний керівник Марія Забитко), 6-А (класний керівник Любов Гаманюк), 7-Б (класний керівник Наталія Машненко) та учні 9-А (класний керівник Ірина Хованець) класів Трускавецької СЗШ №3 з своїми вчителями та батьками у міській бібліотеці для дітей.

Розпочалось свято піснею “На Крутянськім полі” у виконанні дівчаток 7-Б класу на слова В`ячеслава Умнова, музика Лесі Цісінської.

Затамувавши подих, всі присутні слухали ведучих Миколу Кірчея та Олега Сусяка, які розповіли про трагічну долю юнаків. З тривогою та болем у серці учні зачитували вірші про наших героїв, а також переглянули відеоматеріали про події, які відбувалися під Крутами “Пам’ятай про Крути”, ”Сповідь розстріляних”, “Ніколи не плач.”

Діти запалили свічки в пам’ять загиблих юнаків у боротьбі за утвердження незалежної України . Всі присутні вшанували замордованих під Крутами хвилиною мовчання.

Подвиг українських юнаків під Крутами, що своєю кров’ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії, як символ нескореного духу нашої нації.

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