Курорт Трускавець 1957-1962 рр. у світлинах

«Трускавецький вісник» продовжує серію публікацій з історії Трускавця у світлинах. Сьогодні публікуємо 33 світлини з архіву викладача Дрогобицького державного педуніверситету імені І. Франка, заступника гетьмана Українського Реєстрового козацтва з екологічних та організаційних питань, генерал-полковника УРК, трускавчанина Володимира Саратовського, за надання яких щиро дякуємо.

Батько п. Володимира Віктор Гаврилович Саратовський (1920 – 1977) був першим начмедом курортів Західної України, лікарем-рентгенологом вищої категорії. Він уклав цей фотоальбом, який зберігає пам`ять про курорт 1957-1962 рр. У підписах до світлин, які є текстами з альбому, зберігаємо орфографію автора.

1. Перша сторінка фотоальбому. Загальний вигляд Трускавця.

2. З Дрогобицького шосе ми потрапляємо на проспект Сталіна, що є головною вулицею здравниці. На проспекті знаходяться головні лікувальні і адміністративні установи. В цьому світлому двоповерховому будинку обладнана курортна водолікарня.

3. Характерною рисою ряду корпусів є їх оригінальна, витримана в народному стилі будова. Таким, зокрема, є другий корпус санаторію № 5.

4. Один з корпусів санаторію № 3.

5. В якому б кутку міста-курорту ви не побували – скрізь квіти, кущі, фруктові, декоративні, хвойні дерева. На фото зображено перший корпус санаторію № 4.

6. Один з корпусів санаторію № 1.

7. На вулиці, що носить ім`я великого російського письменника О.М. Горького, розташовані корпуси урологічного санаторію № 2.

8. Широкі східці ведуть до цього красивого триповерхового будинку, спорудженого кілька років тому. Нині тут розмістилася клініка Українського науково-дослідного інституту курортології.

9. Своєрідною архітектурою відзначається один з корпусів урологічного санаторію.

10. В гущавині квітів і дерев утопає санаторій № 3.

11. Мабуть не знайти жодного відпочиваючого, який би не знав цього просторого будинку. Курортна бібліотека має широкий вибір художньої, науково-популярної і політичної літератури.

12. Впритул до курортного парку примикає бювет мінеральних вод, споруджений влітку 1957 року.

13. Згори, від корпусів санаторію № 2, до курортного парку ведуть красиві східці – улюблене місце фотографування відпочиваючих на згадку про перебування в прикарпатській здравниці.

14. Вулиця, якою прямують ці дві жінки, від курортного парку йде до санаторію «Кришталевий палац». Ліворуч – вхід до санаторію.

15. Ось і «Кришталевий палац» – один з найкрасивіших санаторіїв Трускавця.

16. В цьому білосніжному будинку розташовано лікувальний корпус санаторію «Кришталевий палац».

17. Людно завжди біля бювета мінеральної води «Нафтуся». Це джерело по своїх лікувальних факторах – одне з кращих у світі.

18. А ось ще одне джерело – «Юзя», до якого часто приходять люди немолодого віку. Йдуть вони сюди не пити воду, а вмиватися нею. В народі живе легенда, що це джерело омолоджує людей. «Юзю» називають ще «джерелом краси».

19. Схований за деревами павільйон є джерелом «Едвард». Це джерело являє собою озокеритову шахту з боковим штреком, заповнену мінеральною водою.

20. В цій старовинній галереї відпочиваючі п`ють воду першого і другого джерел.

21. Від центра Трускавця вглиб старовинного парку, що тягнеться далеко за околицю здравниці, веде викладена бетонними плитками алея. В парку багато мальовничих місць, тут також розташовані джерела мінеральних вод.

22. Улюблене місце відпочинку курортників. Вечорами в цій бесідці грає естрадний оркестр.

23. Один з куточків старовинного парку.

24. Дитячий санаторій, відкритий в 1957 році.

25. Новозбудована дієтична їдальня.

26. Вид Трускавця. На передньому плані – лікувальний корпус санаторію № 1.

27. Відпочиваючі в години дозвілля.

28. В кабінеті цістоскопії.

29. Глянувши на це фото, можна подумати, що перед нами будинок, сфотографований десь на Близькому Сході. Це – лікувальний корпус санаторію № 4.

В кабінеті функціональної діагностики.

Біохімічна лабораторія курорту.

30. В бюветі джерела «Нафтуся».

Смачний і поживний обід до смаку відпочиваючим.

31. Куток парку.

Бюст Адама Міцкевича в парку.

Цей парк виник два-три роки тому. Рідкісні квіти, дерева і кущі, чітке планування – все приваблює в парку, милує зір.

32. Відпочиваючі на майданчику санаторію № 1.

33. Людно завжди на околиці Трускавця, біля озера «Пом`ярки».

Крім фотоальбому подаємо один з перших промоційних буклетів про Трускавець радянського періоду. Буклет «Курорт Трускавец» видано російською мовою у 1960 році, більшу його частину складають фотографії (16 фото: загальний вид курорту та парку, корпуси санаторіїв, світлини джерел тощо). В текстовій частині розповідається про лікувальні властивості трускавецьких лікувальних вод, подано інформацію про клімат, географічне розташування, рослинність та тваринний світ, погоду, коротко подано історичні моменти. На 1960 рік у Трускавці було 8 санаторіїв, при кожному з них була озокеритна лікарня. Подано хвороби, які лікують на курорті Трускавець. Буклет також надано п. Володимиром Саратовським, за що йому сердечно дякуємо.

Всі фото публікуються в мережі Інтернет вперше, при передруці прохання посилатися на «Трускавецький вісник».

Підготував Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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