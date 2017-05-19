Лекція в Дрогобицькій районній державній лікарні ветеринарної медицини

17 травня 2017 року заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль в присутності начальника Дрогобицької районної державної лікарні ветеринарної медицини Валерія Мацюка, в.о. начальника Держпродспоживслужби у Дрогобицькому районі Володимира Біласа провела в Дрогобицькій районній державній лікарні ветеринарної медицини лекцію на тему: «Порядок прийняття та звільнення працівника. Укладення та підстави припинення трудового договору».

Конституція України закріпила за кожним громадянином право на працю. Держава гарантує працездатним громадянам вільний вибір діяльності, правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу та незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Під час лекції Галина Кітраль розповіла про законодавчу процедуру прийняття та звільнення працівника, порядок укладення та підстави припинення трудового договору. Адже працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору.

Перш ніж між працівником та підприємством, установою, організацією або уповноваженим ним органом (роботодавцем) буде підписано трудовий договір, працівник кадрової служби має здійснити перевірку документів такої особи на предмет їх наявності та легітимності.

Працівника має бути поінформовано про шкідливі умови праці, у разі їх наявності, про режим та графік роботи організації тощо. У процесі прийому на роботу, йому повинні роз’яснити про наявність будь-яких шкідливих факторів, а також про можливість їх негативного впливу на здоров’я.

Відповідно до статті 24 КЗпП при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Наступним етапом після видачі наказу по прийняття працівника на роботу є формування особової справи.

Після того, як між роботодавцем та працівником оформлено трудові відносини, останній повинен надати свою трудову книжку. Її повинні зареєструвати у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Якщо для працівника це перше місце роботи, трудову оформляють, вносять усі необхідні записи, в тому числі і про прийняття на роботу.

Відповідно до статті 47 КЗпП у власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов’язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Додатково інформуємо, що мешканці м. Трускавця, м. Борислава, м. Дрогобича та Дрогобицького району можуть звернутися за правовими консультаціями, а також за повною інформацією щодо права на безоплатну вторинну правову допомогу до відділів «Бориславське бюро правової допомоги», «Дрогобицьке бюро правової допомоги» та «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

Прийом громадян проводиться з 8.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

Трускавецький вісник

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