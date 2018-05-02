Ліпше фіґлювати, аніж сумувати…

Фіґлювати – означає жартувати. Весело, добродушно, без злості чи підтексту, а просто так, для хорошого настрою. І вже третій рік поспіль у Трускавці збираються фіґлярі циркового мистецтва зі всієї України – на Всеукраїнський фестиваль «Трускавецький фіґляр».

Хресною матір`ю циркового трускавецького фестивалю (як і фестивалю «Яскрава країна у Трускавці») сміливо можна назвати секретаря Трускавецької міської ради Наталію Пономаренко. Обрана за списком партії «Батьківщина», Наталія Анатоліївна відразу ж підтримала ініціативу свого однопартійця, керівника Народного цирку «Каскад» (м. Трускавець) Миколи Добровольського. А оскільки Микола Харитонович є добре знаною постаттю у світі циркових еліт та виховником багатьох справжніх майстрів циркової арени, то його ідея була успішно реалізована вже в перший рік проведення фестивалю, а саме у 2016 р.

Цьогорічний «Трускавецький фіґляр» не зміг перевершити успіх минулорічних змагань з банальної причини – довгих вихідних. Багато трускавчан поїхало на чотириденний вікенд за місто, а відпочивальники не були поінформовані про подію належним чином. Але це навряд чи хвилювало тих глядачів, котрі все ж потрапили на фестиваль – як на конкурсні покази, так і на гала-концерт у ПК ім. Шевченка.

Як і в попередні роки, журі «Трускавецького фіґляра» очолила генеральний директор та художній керівник Національного цирку України, народна артистка СРСР та України Людмила Шевченко. Оцінювали виступи циркових артистів також директор Львівського державного цирку Роман Пришляк, директор Львівського обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи Роман Береза, директор та художній керівник Львівського академічного театру «Воскресіння» Ярослав Федоришин, директор цирку «Шапіто» Манана Тількавашвілі (Грузія).

Під час гала-концерту секретар ТМР Наталія Пономаренко вручила нагороди учасникам фестивалю в різних номінаціях. Так, у жанрі «Жонглювання» були нагороджені Михайло Мисишин, Маркіян Строцяк, Христина Ломакіна (Народний цирк «Каскад» з Трускавця), Анастасія Янешевська (студія Львівського державного цирку «Юність»), Данило Денисенко, Андрій Шевцов, Євген Ковальчук (майстерня естрадно-циркового мистецтва «Комплімент» з Києва), Тарас Скрипник (студія циркового мистецтва «Гротеск» Центру дитячої та юнацької творчості з Чернівців), а за групове жонглювання відзнаку отримала Народна циркова студія «Арлекіно» з Чорноморська.

Нагороди в жанрі «Акробатика» отримали майстерня естрадно-циркового мистецтва «Комплімент» з Києва, Народний цирк «Каскад» з Трускавця, студія циркового мистецтва «Гротеск» Центру дитячої та юнацької творчості з Чернівців, Народна циркова студія «Арлекіно» з Чорноморська (представники вищеназваних студій: Вікторія Сабадаш, Валерія Пянзіна, Тимур Кулієв, Леся Юськів та інші).

До представників Чернівців, Києва та Чорноморська у жанрі «Еквілібр» доєдналися переможці з міста Бахмута (Народна циркова студія «Галактика»). В цьому жанрі відзначилися такі умільці як Єлизавета Васіляга, Олександра Єфімович, Михайло Труш, Ілля та Катерина Чоботарі, Катерина Носатая.

В жанрі «Гімнастика» відзнаки з рук Наталії Пономаренко отримали Анастасія Івченко зі Зразкової циркової студії «Віртуози» (м. Львів) та представники студії циркового мистецтва «Гротеск» Центру дитячої та юнацької творчості з Чернівців.

Дипломи лауреатів в жанрі «Повітряна гімнастика» розділили між собою представники Бахмута, Чернівців та Києва (Кіра Забудько, Тетяна Прошкіна, Вікторія Левицька, Катерина Разгон, Вікторія Март`янова, Вікторія Воловик, Юлія Тудан, Ілля Чоботар, Вероніка Левицькі, Вікторія Адобаш).

Третє місце в різних номінаціях здобули Вікторія Комар (циркова студія Львівського державного цирку «Юність», повітряна гімнастика), Анна Потапова та Марія Радул (Народна циркова студія «Галактика», м. Бахмут, повітряна гімнастика), Віталіна Зубач та Тетяна Дмитрів (Народний цирковий колектив «Веселка», м. Новояорівськ, повітряна гімнастика – кільце), студія циркового мистецтва «Гротеск» Центру дитячої та юнацької творчості з Чернівців (жанр «Еквілібр»), майстерня естрадно-циркового мистецтва «Комплімент» з Києва (жанр «Акробатика»).

«Срібло» на ІІІ Всеукраїнському фестивалі циркового мистецтва «Трускавецький фіґляр» здобули:

- Марта Янкевич, циркова студія «Зорепад», м. Борислав, жанр «Жонглювання»,

- Устим Гентош, студія Львівського державного цирку «Юність», жанр «Жонглювання»,

- Народна циркова студія «Арелкіно», м. Чорноморськ, жанр «Акробатика»,

- Тимур Шейнов, Зразкова циркова студія «Львівські віртуози», жанр «Еквілібр»,

- Роман Мізунський, циркова студія «Зорепад», м. Борислав, мешканець Трускавця, жанр «Еквілібр»,

- Вікторія Дубіль, Народний цирковий колектив «Веселка», м. Новояворівськ, жанр «Гімнастика»,

- Вікторія Воловик, Народна циркова тудія «Галактика», м. Бахмут, жанр «Повітряна гімнастика»,

- Лілія Греденюк, циркова студія Львівського державного цирку «Юність», жанр «Повітряна гімнастика».

Натомість перші місця на цирковому фестивалі отримали представники Трускавця, Борислава, Бахмута, Новояворівська, Чорноморська, Львова та Києва. Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський вручив відзнаки за отримані перші місця Катерині Шимковій, Маркіянові Строцякові, Вікторії Дубіль, Софії Іллясевич, Михайлові Мисишинові, Христині Ломакіній, Артемові Бараннікову, Олександрі Брус, Сергієві Удалі, Кірі Забудько, Олександрові Шевченкові, Вероніці Лудан.

А гран-прі в жанрі «Повітряна гімнастика – кільце» вручала народна артистка СРСР та України Людмила Шевченко. Найвищу нагороду фестивалю здобули Народна циркова студія «Галактика» (м. Бахмут, керівник Валентина Третьякова) та представниця цього колективу Олеся Рекун.

Третій фестиваль циркового мистецтва «Трускавецький фіґляр» завершився, і це вносить певні сумні нотки в мажорну гаму цілісності дійства. Проте навряд чи личить сумувати з цього приводу, адже вже за рік Трускавець на кілька днів знову отримає статус циркової столиці України.

Спонсорами фестивалю у 2018 р. стали магазин «Будівельні технології ХХІ століття» (Володимир Наконечний), «Народна гуртівня» (Юрій Беднарчук), ресторан «Soho Terra» (Мирослав Гумега), готель «Клуб рН» (Сергій Розора), санаторії «Шахтар» (Юрій та Андрій Остапчуки), «Кристал» (Анатолій Стародуб) та «Карпати» (Лев Грицак), колиба «Вавилон».

Володимир Ключак

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