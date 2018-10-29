Літературна подія року

Ще два місяці залишається до дня, коли прийнято робити підсумки року. Так, 30-31 грудня аналізується зроблене, визначаються плюси та мінуси, називаються успішні проекти та заходи. Але у Трускавці на літературному поприщі висновок можна зробити вже, хоча до Нового року ще 64 дні. Так, головною літературною подією року у курортній столиці України став Літературний фестиваль – «Трускавецький ЛітФест».

Кілька лауреатів Шевченківської премії, кільканадцять відомих імен, кількадесят подій в кількох населених пунктах, кілька сотень придбаних книг на книжковому ярмарку – все це протягом трьох днів, коли ЛітФест проходив у нашому місті.

- Ми це зробили! Тішуся як мала дитина першому Трускавецькому ЛітФесту! Три дні у нашому затишному Трускавці вирували культурно-мистецькі пристрасті: письменники та поети, митці та художники, волонтери та гості творили свято, – не приховує позитивних емоцій одна з волонтерок фестивалю, представник співорганізатора (Трускавецької міської ради) Тетяна Вінницька. – У ці три дні було все: презентації нових книг та минулих добірок, відродження забутих імен та представлення нових, поетичні та камерні читання поезій, моновистава, майстер-класи та семінари, лекції та інтерактивні ігри, книжковий ярмарок, автограф-сесії, селфі з живими класиками, розвіртуалення з мережевими друзями, лірика, драма, пародія, проза, поезія, живопис, графіка, трохи суму і багато посмішок, крихта втоми і море натхнення. Я бачила як наш фестиваль сприймають учасники та гості, пересічні читачі – їм було цікаво, а це головне. Комунікації, як процеси, між авторами та читачами відбулися, а це було нашою першометою…

«Трускавецький вісник» вже писав про відкриття фестивалю та про кілька подій першого та другого дня (стаття «Доля книги»). Але ця публікація була і є тільки краплинкою в морі позитивних відгуків як від професійних журналістів, так і від рядових учасників. Фейсбук та Інстаграм заполонили фото з ЛітФесту, а чимало трускавчан та жителів сусідніх міст ще не раз згадуватимуть подію, перечитуючи добру книгу, придбану 25-27 жовтня та підписану автором.

Ідея Трускавецького ЛітФесту належить Анні Литвин, котра з жовтня 2016 року реалізовує в нашому місті та регіоні проект літературних зустрічей та творчих майстерень «Перехресні стежки». Ці зустрічі проходили в різних локаціях – Народний дім, ресторан «Оскар», УРБАН-бібліотека у Трускавці, бібліотеки в Дрогобичі та Бориславі, школи, педуніверситет, Духовно-просвітницький центр ім. о. І. Валюха, музеї курорту. Переважно це були зустрічі з одним-двома письменниками, і це вже був вагомий вклад у культурне життя міста. І ось зараз – літературна учта, коли цих письменників не один і не два, коли це не лише спілкування, а й споглядання творів мистецтва, майстер-класи, можливість послухати (чи прочитати) поезію та прозу, зануритися в ауру творчості, і тішитися, що навколо так багато близьких по духу людей.

Багато людей доклалося до того, аби фестиваль пройшов на найвищому рівні – це і організатори, і меценати, і волонтери, і письменники та видавці, і багато інших людей. Назвемо хоча б кілька прізвищ тих, хто вніс свою лепту у це літературне свято: Анна Литвин, Наталія Скибак, Андрій Кульчинський, Леся Дідик, Тетяна Вінницька, Оксана Мотика, Вадим Малишев, Любов Герльовська Оксана Мотика, Ірина Левицька, Галина Шиманська, Віра Савка, Наталія Бараняк, Василь Зварич, Марія Головкевич, Наталія Удяк, Наталія Гриб, Юрій Блажівський, Галина Коваль, Олександр Байдацький, Оксана Каспрук, Наталія Барабаш, Юлія Богач, Мар’яна Губицька, Христина Голубінка, Леся Боднар, Оксана Рудавська, Галина Жубіль, Наталія Леонова, Василь Данчишак, Любов Гривняк, Роксолана Мартинюк, Лілія Собко, Василь Кузан, Тетяна П`янкова, Зіновія Шульга, Ірина Бердаль-Шевчик, Сергій Чурбанов, Наталія Дзюбенко-Мейс, Мирослав Дочинець, Василь Шкляр, В`ячеслав Умнов, Лілія Бариляк, Марія Чумарна, Лідія Кондратик, Андрій Содомора, Галина Пагутяк, Юлія Курташ-Карп, Василь Габор, Лідія Данильчук, Андрій Дудок, Віктор Янкевич, Дзвінка Торохтушко, Лев Скоп, Андрій Юркевич, Єва Райська, Дара Корній, Анастасія Нікуліна, Любов Долик… Свідомо ставимо три крапки, адже жертовних людей було значно більше – і краплинка від кожного створила це дивне та прекрасне літературне море «Трускавецького ЛітФесту».

- Стає модним у місті, яке містяни люблять, а влада у ньому поважає містян, проводити літературні фестивалі, – коментує ЛітФест письменниця Дара Корній. – Звісно, це при умові, коли місто має активних читальників-фанатів. Бо владі, як завжди, потрібно підказувати. Дякувати Богу у місті Трускавці з’явилися такі люди – це чарівна жінка, шалена книголоюбка, патріот своєї країни, патріот української книжки Анна Литвин з командою однодумців. Народне прислів’я про перший млинець цього разу не спрацювало, і це невимовно тішить. Бо майже вдалося все, як “книжка пише”.

Після завершення ЛітФесту не сумно, ні, навпаки, є іскра надії та віри в майбутнє. Нація, котра читає, зможе протистояти маніпуляціям, пропаганді, нав’язуванням із зомбоящика. Нація, котра шанує книгу, розвиватиметься, багатітиме і міцнішатиме. Молодь, а її на фестивалі було чимало, вчитиметься правильно розставляти пріоритети і чітко розмежовуватиме справжні цінності та полову у блискучій обгортці. ЛітФест – це не лише культурна подія, а й цивілізаційний вибір. Адже наш шлях – з тими, хто читає і аналізує, а не з зомбованими на тупість та примітив.

Звісно, після першого ЛітФесту буде другий, третій і так далі. Але це вже буде продовження писання книги, перша сторінка якої була заповнена саме цього року, 25-27 жовтня.

2018 рік для Трускавця вже був успішним хоча б з огляду на започаткування двох фестивалів: БлогерФесту та ЛітФесту. Хоча це далеко не єдині приводи для хизування в доброму сенсі цього слова.

Володимир Ключак

P.S. Фото з книжково-літературного фестивалю «Трускавецький ЛітФест» можна переглянути на Фейсбуці на сторінці фестивалю.

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