Львівщина: підсумки 2017 року

Підсумки року побудовані за основними показниками Стратегії розвитку регіону. Зокрема, йдеться про конкурентоспроможну економіку, якість життя, розвинуте село, відкриті кордони, туристичну привабливість регіону.

На Львівщині – інвестиційний клімат

В регіоні відкрили понад 80 нових виробничих потужностей.

Найбільші з них: ТзОВ «Бадер-Аунде Україна», ТзОВ «Електроконтакт», КрагелюндФеніче Холдинг АпС, ТзОВ «Галіція Грінері», ТзОВ «Карпатський вітер», ТзОВ «Ліг Агро», Бистрицьке газове родовище.

В області створили понад 8 тисяч робочих місць.

Сума залучених інвестицій у нововідкриті потужності – понад 150 млн доларів. Прямі іноземні інвестиції залучені в область – 52, 4 млн доларів.

Свою роботу продовжив офіс супроводу інвестора, який цьогоріч здійснював постійний супровід понад 400 інвестиційних проектів, база інвестиційних об’єктів складала понад 700 земельних ділянок та площ, на яких раніше розташовувались промислові та інші споруди.

Львівщина – регіон економічного зростання

Промисловість в області зросла на 5,1 %, аграрний сектор – на 5,4 %, експорт – на 26,2 %, будівництво – на 6 %, роздрібна торгівля – на 12,4 %. Зокрема, з метою популяризації місцевих товаровиробників та збільшення частки товарів, вироблених на Львівщині, у роздрібному товарообороті у 2017 році, Львівська обласна державна адміністрація організувала акцію «Купуй Галицьке. Вироблено на Львівщині» Відтак, за підсумками акції реалізація товарів місцевих виробників у середньому зросла на понад 45%.

На Львівщині відремонтували найбільшу кількість об’єктів соціальної сфери

Бюджет області у 2017 році становив 32 мільярди гривень. З них: соціальні видатки – 29 %, соціально-культурна сфера – 46 %, видатки розвитку – 16 %. За рік вдалось збільшити приріст доходів обласного бюджету на 33%, податки на доходи фізичних осіб зросли на 44%.

У 2017 році в області за кошти як державного, так і обласного бюджету реалізували понад 1800 проектів регіонального розвитку вартістю понад 1 млрд грн – від мікропроектів з дрібного ремонту об’єктів соціальної інфраструктури до масштабного будівництва на десятки мільйонів гривень. Зокрема:

417 шкіл, 200 народних домів, 148 дитячих садків, 84 сільських медичних закладів.

Економія бюджетних коштів завдяки системі «Prozorro» становить – 1410 млн гривень.

Львівщина лідирує у створенні альтернативних джерел енергії

У 2017 році в області відкрили 5 сонячних та 1 вітрову електростанції загальною потужністю 48,8 МВт.

Сонячні електростанції: ТОВ «Синтез Солар» (дахова та наземна), «Лео-Солар-Енерджі», «Озерна», СЕС «Енергетичні поля СЕС Терновиця 2 та 4», «Цетуля Солар» та вітрова електростанція «Старий Самбір – 2». Зокрема, ТОВ «Синтез Солар» є найпотужнішою в Україні. Також цього року ввели в експлуатацію 95 сонячних установок приватних домогосподарств потужністю 1,3 МВт, сума залучених інвестицій – 1,5 млн євро.

На території області у 2017 році відкрили 2 газові родовища та ввели в експлуатацію 1 нафтову свердловину.

На Львівщині «теплими кредитами» скористалися понад 7,5 тисяч мешканців. На впровадження енергоощадних заходів залучили 185 млн грн кредитних коштів, що на 56,7% більше, ніж у 2016 році.

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації у Сокальському районі Львівської області завершили роботи із гасіння терикону ПАТ «Львівська вугільна компанія».

На модернізацію шахт Львівщини залучили рекордну суму грошей

У 2017 році на модернізацію шахт скерували 62 мільйони гривень.

За ці кошти придбали сучасне обладнання, що в свою чергу збільшило видобуток на 10%. З метою забезпечення безпеки шахтарів закупили 179 саморятівників на загальну суму 1,7 мільйона гривень.

На Львівщині зросла заробітна плата шахтарям до 10 тисяч гривень.

Львівщина – лідер у будівництві доріг

У 2017 році в області відремонтували 600 км автодоріг із залученням з різних бюджетів рекордної суми по Україні – понад 3 млрд гривень (за два роки на Львівщині відремонтовано понад тисячу кілометрів доріг).

Ключові дороги міжобласного значення: Львів-Тернопіль, Львів-Самбір-Ужгород, Бориня-Мохнате, Східниця-Верхнє Синьовидне, Львів-Пустомити-Меденичі, Львів-Радехів-Луцьк.

У 2017 році в області освітили 150 пішохідних переходів, встановили 5 світлофорів та облаштували 7 місць для вантажно-габаритного контролю.

На Львівщині впроваджують заходи з підвищення безпеки на автошляхах. Сума секторальної підтримки ЄС на 2018 рік – майже 120 млн грн.

Львівський аеропорт отримав статус «мільйонника».

Пасажиропотік зріс на 46,9%, кількість рейсів на 35,7%. У 2017 році відкрили 10 нових напрямків, загалом зі Львова курсує 33 авіарейси.

В області завершили частину пан’європейського транспортного коридору.

Завершено роботи зі спорудження Бескидського тунелю. Наразі ведуться монтажні роботи з облаштування колійної мережі. Завершення всього комплексу робіт передбачене на травень 2018 року.

Інформатизація: понад 90 % області покрито стільниковим зв’язком та 74 % території мережею 3G.

Маршрутки онлайн: на Львівщині запустили диспетчерський пункт.

Для зручності пасажирів в області у 2017 році створили диспетчерський пункт з можливістю отримання інформації про знаходження транспортного засобу, який рухається по обраному маршруту, та перегляду орієнтовного часу прибуття на ту чи іншу зупинку.

На Львівщині відкрили найбільше шкіл по Україні

Цього року в області відкрили 8 новозбудованих шкіл: Сторонянська середня школа, Наварійська загальноосвітня школа, Гамаліївська загальноосвітня школа, Сокільницька початкова школа, школа села Нижньої Яблуньки, приватна школа «Еколенд», Пристанська середня школа, школа «Вільних та небайдужих».

Відремонтували 417 шкіл, 148 дитячих садків.

Львівщина лідер в Україні у створенні додаткових місць для дошкільнят. У 2017 році на території області відкрили 8 закладів дошкільної освіти та створили майже 3 тисячі місць для дошкільнят.

Львівщина лідер серед областей із закупівлі «школяриків». В області у 2017 році закупили 68 автобусів для школярів, що становить 83 % від потреби.

Львівщина – лідер в Україні за результатами ЗНО 2017. 5 випускників набрали 400 балів та 38 випускників по 200 балів.

На території області у 2017 році створили 5 навчально-практичних центрів з інклюзивним навчанням, залучили до навчання 324 дитини.

На Львівщині закупили сучасне медичне обладнання з діагностики онкопатологій

На Львівщині закупили унікальне медичне обладнання для обстеження онкопатологій на загальну суму 10 мільйонів доларів. Завдяки співпраці зі Світовим банком в області реалізують субпроект «Онкопревенція». Діагностика на цьому обладнанні для мешканців Львівщини виключно безкоштовна.

В межах реалізації субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» створили 6 міжрайонних скринінгових центрів у містах Львові (обласний і міський), Дрогобичі, Самборі, Стрию та Червонограді. Вартість медичного обладнання - 8,0 млн доларів.

У межах Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2016-2020 роки 31,9 млн грн скерували на здійснення енергоощадних заходів у пологовому корпусі Львівської обласної клінічної лікарні, Львівському обласному центрі репродуктивного здоров’я населення, Львівському державному ліцеї з посиленою військовою підготовкою ім. Героїв Крут; Львівській обласній лікарні відновлювального лікування №3 м. Соснівка, Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, Львівського обласному клінічному діагностичному центрі. В результаті дії програми у бюджетній сфері області на 44 % зросла кількість котелень на альтернативному паливі.

На Львівщині проведено ремонт сільських амбулаторій

За кошти, акумульовані з різних бюджетів, у 2017 році вдалося відремонтувати 84 сільські медичні заклади.

Нові музеї, народні доми, мистецькі школи, фестивалі – розвиток культури на Львівщині

На Львівщині у 2017 році відкрили:

- 2 народних доми, 2 мистецькі школи, 3 музеї, 2 бібліотеки.

У 2017 році провели ремонт у 294 народних домах, у 52 народних домах оновили звукопідсилюючу апаратуру, сценічний одяг тощо на суму 1 млн грн.

Вперше у галузі культури:

- закупили музичні інструменти та технічні засоби для мистецьких шкіл на суму 1 млн грн, 64 музичні інструменти закупили для 26 шкіл, 165 художніх комплектів для 42 шкіл, 25 мультимедійних засобів для 25 шкіл.

- відкрили мультимедійний інклюзивний музей. Крім того, реалізували проект «Муза для незрячих» (школа гри на лірі).

- запровадили обмін досвідом працівників культури Львівської та Луганської областей.

Мистецькі проекти, орієнтовані на підтримку воїнів АТО: 21 проект «Український Донбас» (м. Северодонецьк, Рубіжне, Сватово, Білокуракіно, Новоайдар, Попасна Луганської області), 52 мистецьких проекти на Яворівському полігоні, до 75-річчя УПА 32 фестивалі «Пісні Перемоги» та одночасно заходи у 987 народних домах та на Яворівському полігоні.

Фестивальний рік: на Львівщині відбулося найбільше мистецьких заходів: 155 проектів за кордоном, вперше масштабне святкування Дня незалежності України у Кракові та 43 країни світу на наймасштабнішому форумі з нагоди 50-ліття Світового Конгресу Українців. Вперше на Львівщині відбувся Етно-фестиваль гостинності, який охопив 22 мистецькі проекти, 20 районів області та тривав 9 тижнів. Загалом у 2017 році на території області провели 74 фестивалі та охопили всі райони Львівщини.

На Львівщині один з найкращих показників в Україні із забезпечення житлом дітей-сиріт

Нові сім’ї знайшли 53 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 276 дітей влаштували під опіку та піклування. Цьогоріч в області створили 10 прийомних сімей, в які влаштували на виховання та спільне проживання 17 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 8 дітей цієї категорії влаштували у функціонуючі прийомні сім’ї.

4 новостворені дитячі будинки сімейного типу відкрили свої двері перед 18 дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. Також у вже функціонуючі дитячі будинки сімейного типу влаштували 13 дітей зазначеної категорії.

Придбали 30 домівок: загалом 48 діток-сиріт та діток, позбавлених батьківського піклування, отримали власне житло.

Львівщина – один з провідних регіонів із забезпечення земельними ділянками учасників АТО

На Львівщині надали 14 тисяч земельних ділянок учасникам АТО.

Комунікація з учасниками АТО: у кожному районів відбуваються зустрічі з демобілізованими. Також в області реалізовується проект із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги». За його сприяння в області вже працевлаштували 177 осіб, 22 особи взяли участь у громадських роботах, 14 бізнес-проектів отримали фінансову допомогу.

Вперше на Львівщині відбулась рекордна кількість офіційних спортивних міжнародних змагань

Цьогоріч на території області відбулось 26 офіційних міжнародних спортивних змагань та 250 обласних спортивно-масових заходів. Найвагоміші спортивні події: Кубок світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з інвалідністю, Чемпіонат світу з радіокерованих моделей, міжнародні автоперегони «Ралі Галіція» та міжнародний фестиваль ретроавтомобілів «Leopolis Grand Prix».

Загалом спортсмени із Львівщини вибороли 120 медалей. Серед найгучніших спортивних досягнень: золота медаль Х Всесвітніх ігор (World Games-2017): Станіслав Горуна (карате), 1 золота та 3 срібні медалі III Ігор Нескорених (Invictus Games) для військовослужбовців та ветеранів військових дій (Торонто): Роман Панченко, Дмитро Сидорук, Катерина Михайлова (стрільба з лука).

На Львівщині запровадили номінацію «Спортсмен місяця». Щоквартальне вручення грошових премій спортсменам Львівської області, які стали переможцями та призерами офіційних змагань міжнародного та державного рівня з олімпійських видів спорту, на загальну суму 1,5 млн грн.

На Львівщині модернізовують житлово-комунальну інфраструктуру

На Львівщині діє програма «Питна вода» – забезпечення 43,5 тисячі мешканців у 18 населених пунктах області якісним питним водопостачанням. Крім того, зменшили втрати води та споживання електроенергії на 10%. Вдалось збудувати та реконструювати 23,7 км водопроводів.

У межах Програми зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області вдалось покращити зовнішнє освітлення та забезпечити комфортне проживання 33,1 тисячі мешканців області в 24 сільських населених пунктах. Як результат – збудували та реконструювали 100,3 км мереж зовнішнього освітлення. Також замінили 3,1 тисяч енергозберігаючих світильників та ламп.

У 2017 році ефективно реалізовується газифікація населених пунктів. Уже вдалось газифікувати 5 сільських населених пунктів та забезпечити природнім газом 6,7 тисячі сільських мешканців області, у тому числі 1340 домоволодінь (добудовано 14,7 км газопроводів).

Партнер у розбудові Львівщини – активна громадськість

На Львівщині активна громадськість. В області найбільша громадська рада при Львівській ОДА. Львівщина – одна з областей, де активно реалізовується розвиток громадянського суспільства. Спільно з інститутами громадянського суспільства в області реалізували 19 проектів.

Крім того, для представників громадських організацій проводились безкоштовні тренінги. Також цьогоріч в області відбувся Другий щорічний Форум громадських організацій Львівщини «Партнерство та розвиток».

У межах реалізації молодіжної політики у 2017 році відбувся 61 молодіжний проект (захід), до якого вдалось залучити понад 30 тисяч молодих людей. У пріоритеті молодіжних організацій – розвиток національно-патріотичного виховання. Одними із ключових молодіжних проектів стали: «Ідея змінює країну», молодіжний фестиваль «Зашків 2017», молодіжна зустріч «Галицький авангард».

На Львівщині найвища динаміка збільшення екологічного обласного фонду

На Львівщині триває будівництво каналізаційних колекторів. Цьогоріч в області збудували каналізаційні колектори протяжністю понад 6 км в 7 населених пунктах, зокрема: м. Сокаль, м. Новояворівськ, м. Червоноград, Домажирська с/р Яворівського району, с. Пасіки-Зубрицька Давидівської ОТГ, с. Гребенів Сколівського району та смт Брюховичі.

Цьогоріч провели роботи з будівництва/реконструкції систем перекачування та очищення побутових стоків у 6 населених пунктах Львівської області. Вони відбулися у м. Дрогобичі, м. Моршині, м. Бібрці, м. Новий Калинів, м. Великі Мости, Лопатинській селищній раді Радехівського району.

На Львівщині придбали 20 одиниць спецтехніки для ТПВ, з них 18 сміттєвозів та 2 ескалатори. Що стосується реалізації політики у сфері твердих побутових відходів, на Львівщині збудували 2 карти складування відходів площею 6810 куб. м на полігоні ТПВ у м. Золочеві.

Триває процес ліквідації незаконних сміттєзвалищ. В області рекультивували 4 га земель, порушених внаслідок захоронення ТПВ, у Миколаївському та Жовківському районах, закрили 52 сміттєзвалища площею 16 га.

В області тривають протипаводкові заходи. З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році активно скеровували кошти на виконання природоохоронних заходів, завдяки чому в області розчистили понад 40 км русел річок. Саме завдяки цим заходам від підтоплення захистили 50 населених пунктів.

Львівщина перша в Україні розпочала аудит землі

На Львівщині вперше в Україні розпочали аудит земельних ділянок сільськогосподарського призначення. З метою уникнення використання земель із порушенням земельного законодавства у Львівській області розробили алгоритми ефективного використання земель сільськогосподарського призначення. Створено єдину електронну систему даних земель с/г призначення в розрізі сільських рад. Загалом за результатами аудиту вже визначили 51,2 тис. га невикористовуваної ріллі.

Один із пріоритетів Львівщини – розвиток аграрного сектору.

У 2017 на Львівщині відкрили 11 молочних сімейних ферм, які утримують 150 голів корів, овеча ферма «Меринос Захід» на 300 голів та забійний цех ПП «Глиняни Агро» потужністю 250 голів свиней за добу. Відтак, Львівщина займає 2 місце серед регіонів України за темпами збільшення поголів’я птиці.

На підтримку аграріїв області у 2017 році з бюджетів усіх рівнів спрямували 63,6 млн грн.

На Львівщині розширили площі плодово-ягідних насаджень – 121 га. У 2017 році в області оновили машинно-тракторний парк сільськогосподарських підприємств на 185 одиниць.

В області розвивається кооперативний рух. Спільними зусиллями фермерів Пустомитівського району учасників агротуристичного кластеру за підтримки Львівської ОДА у 2017 році в області створили сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «ГорбоГори», що стало вагомим кроком у розвитку сільськогосподарської кооперації.

Аграрна промоція: на Львівщині відбулось 95 аграрних подій, серед яких «Агротехніка-2017», «AGROPORT WestLviv-2017», «Кращий господар Львівщини», «HoReCaSHOWLviv-2017», «Євроагро 2017».

Львівщина представлена на міжнародній арені

Підписано 9 міжнародних угод: Меморандум про співпрацю з Українським культурним товариством «Просвіта» (Аргентинська Республіка), Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Меморандум про взаєморозуміння з Конгресом українців Канади – Провінційною радою Альберти (Канада), Меморандум про взаєморозуміння з Департаментом економічного розвитку та торгівлі Уряду провінції Альберта (Канада), Угоду про міжрегіональне співробітництво з провінцією Сичуань (Китайська Народна Республіка).

Львівщина закупила патріотичну літературу для україномовних шкіл за кордоном. Українською літературою забезпечили 7 шкіл за кордоном.

Львівщина – привабливий туристичний регіон

На Львівщині зросли туристичні потоки на 15%. Цьогоріч Львівщину відвідали близько 3,0 млн туристів з України, Польщі, Азербайджану, Молдови, Білорусі, Ізраїлю, Німеччини та інших країн.

Туристичний збір збільшився на 22 % і становив 10,5 мільйона гривень, з них 47 % – місто Львів, 53 % – Трускавець, Борислав, Моршин, Пустомитівський і Сколівський райони та інші.

Туристична промоція: 100 журналістів та 36 туроператорів з України, Китаю Ізраїлю, ОАЕ, Сербії, Польщі та інших країн стали учасниками 12 промотурів Львівщиною.

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