Люди, які творили історію Трускавця

Войцех Очко, Юзеф Міцевський, Теодор Торосевич, Антоній Машек, Ростислав Білас, Раймунд Ярош, Зенон Пельчар, Казимир Пельчар, Броніслав Радзішевський… Цей перелік можна продовжувати, але навряд чи пересічний трускавчанин чув хоча б ці, усі названі тут, прізвища. За винятком Торосевича та Яроша, які мають хоча б сяке-таке вшанування на курорті, решта прізвищ немов кануло в Лету. А саме їм завдячуємо тому, що колись мінеральні води Трускавця стали об’єктом зацікавлення, вивчення, дослідження, аналізу, популяризації, практичного застосування.

Про тих людей, які творили історію Трускавця своїм життям, а конкретно про вчених-лікарів (переважно XIX століття) розповів 19 липня на зустрічі в УРБАН-бібліотеці Трускавця краєзнавець Іван Скибак. Іван Михайлович, для якого Трускавець став рідним, велику частину свого часу присвячує власне пошукам інформації про давнину Трускавця, про видатних людей, які тут жили, які тут діяли, які сюди приїжджали, які залишили вагомий слід. Він так захопився, що й незчувся, як сам зробив слід в історії Трускавця – своїми дослідженнями, своїми публікаціями, своєю заразною любов`ю до минувшини курорту.

Зайвим було б переповідати почуте в доповіді Івана Скибака. Частина з почутого вже публікувалася, в тому числі й на «Трускавецькому віснику» (зокрема, статті про Зенона Пельчара та його сина Казимира), частина звучала в ряді виступів краєзнавця, але завжди Іван Скибак вміє знайти ще щось нове, додати до відомих історій якусь цікавинку, родзинку, так що подана ним «страва» ніколи не приїдається, смакує кожен раз по-іншому. Витончений гумор та вміння тримати увагу людей (як-не-як, був екскурсоводом, директором Єпархіального музею, а ще ж і заступником міського голови Трускавця) роблять спілкування з Іваном Скибаком насолодою для душі.

Більше півтори години тривала зустріч в УРБАН-бібліотеці і її умовно можна розділити на три частини – 1) власне доповідь «Видатні вчені-лікарі курорту Трускавець ХІХ – поч. ХХ ст.», 2) живе спілкування з доповідачем, 3) перегляд фільму про Трускавець, знятого до 180-річчя курорту (в 2007 р.). В зустрічі з Іваном Скибаком взяли участь поети Василь Кузан та В`ячеслав Умнов, директор Будинку учнівської творчості Василь Петранівський, представники ЗМІ, бібліотекарі, небайдужі трускавчани.

Володимир Ключак

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