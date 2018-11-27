Мерія Львова надала Дрогобичу субвенцію 3 млн грн

Сьогодні, 20 грудня, на сесії Львівської міської ради прийнято зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова. Зокрема, мерія Львова надасть місту Дрогобич субвенцію у розмірі 3 млн грн. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради. Ці кошти надаються на розвиток інфраструктури Дрогобича, враховуючи складну ситуацію, в якісь зараз опинилось це місто.

- Сьогодні на сесії Львівської міської ради підтримали рішення про надання 3 млн грн субвенції м. Дрогобич. Цю субвенцію ми дали Дрогобичу, щоб їх підтримати, бо у них дуже складна ситуація. Вони нам протягнули руку допомоги, коли в нас була складна ситуація, тому тепер ми їх підтримали фінансово. Ці кошти місто Дрогобич отримає ще до кінця цього року, – прокоментувала рішення директор департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Ірина Кулинич.

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