Мешканець Стебника, якого підозрюють в умисному вбивстві, сидітиме під вартою

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 52-річному стебничанину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Подія трапилася 23 грудня цього року у квартирі підозрюваного. Встановлено, що під час розпивання спиртних напоїв у зловмисника виник словесний конфлікт із 51-річним знайомим, під час якого один завдав іншому численних ножових ударів по тілу. Поранення виявилися несумісними із життям, потерпілий помер у Дрогобицькій міській лікарні №1.

За клопотанням сторони обвинувачення до підозрюваного застосовано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Досудове розслідування триває, у проваджені призначено низку судових експертиз. Встановлюються усі обставини вчинення цього кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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