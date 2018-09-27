Мешканців Львівщини закликають отримувати державні соціальні виплати відповідально

By  | 03.10.2018 | Filed under: Новини

На сьогодні в області близько 300 тисяч громадян отримують державну соціальну підтримку шляхом одержання житлових субсидій, соціальних виплат та компенсацій. Мета такої підтримки – фінансове забезпечення соціально незахищених верств населення.

Проте, є випадки, коли особа користується державною соціальною підтримкою, компенсаціями, отримує субсидію та інші державні соціальні виплати і одночасно працює тривалий час за кордоном, не декларуючи отримані доходи.

Усі державні соціальні допомоги виплачуються за кошти Державного бюджету України, який наповнюється з податків громадян, які офіційно працюють в Україні.

Органами соціального захисту населення здійснюються перевірки на предмет виїзду та тривалого перебування за кордоном одержувачів державних допомог. Якщо одержувач державних соціальних виплат тривалий час перебуває та неофіційно працевлаштований за кордоном – вказані виплати припиняються та скасовуються.

До прикладу, у одному із районів Львівщини понад 270 особам, припинено компенсаційні виплати на догляд за інвалідом І групи або пристарілими особами старше 80 років, у зв’язку з їх перебуванням за кордоном. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Тому, усім одержувачам державних соціальних допомог варто знати, що будь-яка інформація про неофіційне працевлаштування за кордоном є вагомою підставою для повернення одержаних державних соціальних виплат та подальшого скеровування такої інформації до правоохоронних органів.

Прес-служба Львівської ОДА

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою!
    27.09.2018 | 17:43

    Студенти будь-якого напрямку та форми підготовки, котрі навчаються на 2-6-му курсах у вищому навчальному закладі України, мають можливість випробувати себе у науковому дослідженні на тему ”Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій”. Стаття може містити дослідження на тему науково-технічного, управлінського, економічного розвитку країни, розвитку маркетингу та інформаційних технологій в [...]

  • Платим за лайки! – Выплаты ежедневно!
    24.09.2018 | 14:34

    Платим за лайки! – Оплата сдельная! Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии заказчиков, которые готовы платить за качество. Именно для этого мы и набираем удалённых сотрудников, которые будут выполнять работу, то есть ставить лайки и зарабатывать за это деньги. Чтобы стать нашим удалённым сотрудником и начать ставить лайки, зарабатывая при этом 45 рублей за [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви