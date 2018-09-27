Мешканців Львівщини закликають отримувати державні соціальні виплати відповідально

На сьогодні в області близько 300 тисяч громадян отримують державну соціальну підтримку шляхом одержання житлових субсидій, соціальних виплат та компенсацій. Мета такої підтримки – фінансове забезпечення соціально незахищених верств населення.

Проте, є випадки, коли особа користується державною соціальною підтримкою, компенсаціями, отримує субсидію та інші державні соціальні виплати і одночасно працює тривалий час за кордоном, не декларуючи отримані доходи.

Усі державні соціальні допомоги виплачуються за кошти Державного бюджету України, який наповнюється з податків громадян, які офіційно працюють в Україні.

Органами соціального захисту населення здійснюються перевірки на предмет виїзду та тривалого перебування за кордоном одержувачів державних допомог. Якщо одержувач державних соціальних виплат тривалий час перебуває та неофіційно працевлаштований за кордоном – вказані виплати припиняються та скасовуються.

До прикладу, у одному із районів Львівщини понад 270 особам, припинено компенсаційні виплати на догляд за інвалідом І групи або пристарілими особами старше 80 років, у зв’язку з їх перебуванням за кордоном. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Тому, усім одержувачам державних соціальних допомог варто знати, що будь-яка інформація про неофіційне працевлаштування за кордоном є вагомою підставою для повернення одержаних державних соціальних виплат та подальшого скеровування такої інформації до правоохоронних органів.

Прес-служба Львівської ОДА

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