Межа між гумором та криміналом

Два роки тому так звана «Студія «95 квартал» вродила сюжетик про два курорти – Трускавець на Закарпатті (!!!) і Куршавель у Франції. Високий сервіс Куршавелю протиставлявся буцімто відсутністю належного сервісу на вітчизняному українському курорті. Але тоді цей сюжетик якось пройшов повз увагу глядачів, бо кому цікаві якісь блазні в тяжкий період війни.

І ось нещодавно комедійний актор «кварталу» Юрій Ткач озвучив ще один випад проти Трускавця. Сюжет з промовистою назвою «Відпочинок у Трускавці – путівка в пекло» є образливим по суті і брехливим по змісту. Ба, більше, він є злочинним, адже зневажає Україну як державу, підриває її економіку, паплюжить українські курорти, доносить глядачеві неправдиву інформацію про відпочинок у Трускавці.

Не дивно, що реакція близько 95% коментарів до цього допису є вкрай негативною. Ось хоча б кілька коментарів, які показують, що глядача не обманеш дешевими трюками та пародією на жарт. Адже жартами у цьому сюжеті явно не пахне.

- Чому в цьому відео на заставці позаду більше половини фото не з Трускавця?

- Трускавець – хороше містечко. Усі старі санаторії позакривали, точніше зараз люди тільки у готелях і віллах, квартирах. Висміюватись з цього немає смислу, тому що це тупо. Особливо кидати старі фотки…У мене все.

- Трускавець красивий та доглянутий курорт. А це відео навіть не гумор, бо не смішно. І не прикольно. Змахує на заказуху.

- Не смішно.

- Тупий і незрозумілий гумор! А того клоуна, який це розказував, взагалі приберіть.

- І до чого це? Так валіть в Туреччину всім кварталом.

- Гумор 95 кварталу для ущербів.

- Це реально комусь смішно? Тупі приколи і слаба подача. А Трускавець – класне місто.

- Риготня – повний маразм! Подивимось, ще скільки разів цей Юрчик приїде в Трускавець вести “дешевий корпоратив” чи підтягнути стан свого запухлого здоров`я!

- Не понятный сюжет, к чему это вообще?

- Фуууууу.

- Абсолютно неправильний підхід, навіть враховуючи, що це гумористичне шоу. Курортні зони потрібно популяризувати, а не знищувати таким чином!

- Вам не лінь було цю всю нісенітницю знімати? І взагалі вже всі старі санаторії позакривали. А лишились тільки готелі, а якщо ти скупердяй, то не треба щось тут видумувати про Трускавець.

- Думаю, що після такого відео дорога в Трускавець для вас буде закрита!

Вищенаведені півтора десятка коментарів під відео на Ю-Тюбі – це лише краплина в морі відгуків в цілому. В соціальних мережах люди теж обурюється брехнею та замовністю сюжету.

Але якщо відкинути емоції і проаналізувати текст, то побачимо, що маємо справу не лише з брехнею і завданням умисної шкоди діловій репутації курорту. Маємо справу із злочином, котрий потребує розслідування, визначення винуватців та покарання їх. Справедливість є, і правда мусить восторжествувати!

А тепер послухаємо, що ж побачив «квартал» Коломийського у Трускавці і яку інформацію про курорт він поширює у своїх несмішних «жартах».

1. З часів Радянського Союзу там помінялися тільки ціни (0.15-0.20 хв.).

2. Напис «Спа» – це те, що залишилось від «Спаси і сохрани», а не басейн (0.45-0.53 хв.).

3. Я тиждень жив в трущобах в Трускавці, та що там жив, я виживав, ви «all inclusive» мали в Хургаді, я ж їсти хтів, я замерзав. За що мені путівка у цей ад? Боже, скажи, у чім я винуват? (0.55-1.32 хв.).

4. У номерах тут ванни грязьові, кухні й ліжка теж грязьові. Єдиний плюс – відсутність тут щурів, щур дискомфорту не стерпів. Тут захід сонця милостивий дар, бо в темноті не видно цей кошмар. (1.34-2.09 хв.).

5. Зламані ребра, вивих, синяки – такий у них гідромасаж. Щоб пережити прийняття їди, усі читають «Отче наш». А тих, хто витримав увесь цей стрес – їх добиває електрофорез. (2.12-2.45).

6. Коли ти їдеш в Європу, то ти переводиш годинники на годину вперед. А коли в Трускавець – назад, на 50 років. Це єдиний курорт в світі, де відпочиваючі не крадуть полотенця і халати. Бо не можна вкрасти те, чого нема. (2.46-3.00 хв.).

7. Я тут змарнів, втомився, постарів, а це лиш перший день з восьми (3.11-3.22 хв.).

8. За відпочинок ти віддаш, синок, в три рази більше, ніж за п’ять зірок. (3.58-4.09 хв.).

Отже, з 4 хвилин 24 секунд сюжету абсолютно весь текст (біля 3 хв.) – це обливання брудом Трускавця. Все інше – музична композиція та кривляння Ю. Ткача.

- Відео цього гумористичного шоу можна сприймати зовсім по-різному, – коментує ролик міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. – Я думаю, що є престижним чіплятись за назву нашого міста-курорту Трускавець, бо він загальновідомий в державі. Я так розумію, що інші курорти менш відомі, тому нікому нецікаві, а це для нас приємний знак. Є ще момент – відео побудоване на кадрах одного санаторію, який котиться за інерцією з часів Радянського Союзу і, зрештою, у нас таких санаторіїв не так багато залишилось. Крім того, у відео фігурують світлини, які з Трускавцем не мають нічого спільного. Наше місто вагомо змінилось і цьому підтвердження чисельні позитивні коментарі під відео від людей, які були, відпочивали в Трускавці останніми роками.

- Зрештою, ці ролики можна сприймати як своєрідну рекламу, бо, як відомо, чорний піар – теж піар, – продовжує мер Трускавця – Однак ми сьогодні вирішуємо, в якому напрямку рухатись, оскільки є варіанти подавати в суд, робити звернення сесії. Та неможна допустити, щоб усе це переросло в фарс. У підсумку я можу сказати – якщо Коломойськи, як власник «1+1» і, скажімо, як власник ще одного курорту «Буковелю» починає зачіпати Трускавець, то я розумію, що він розцінює нас як вагомого конкурента, що мені також дуже приємно. Важливо вміти читати між рядками, звісно на все це буде надана відповідь, але як відомо нічого не буває просто так…

Але оптимізм та спокій мера поділяють далеко не всі у Трускавці. На сесію 15 листопада група депутатів готує досить гостре звернення, лунають голоси, щоб більше ніколи в житті ноги покидьків не ступали на трускавецьку землю, є пропозиції обміркувати не лише судові позови, але й інші ефективні засоби впливу на наклепників. В сюжеті окрім фото старих санаторіїв з окупованого Криму використані випадкові фотографії з мережі Інтернет – бюветів, санаторіїв, інших споруд Трускавця.

Коли ворог оголошує війну, ховатися в кущі недостойно. Коли негідникові щось сходить з рук один раз, то він нахабніє і почуває себе правим та непереможним. Тому відповідати і діяти у відповідь потрібно, навіть якщо за блазнями стоїть їхній король, котрий окрім Трускавця принижує ще й християнську гідність, порівнюючи церкву у Трускавці до СПА-басейну. Чи ми, християни, маємо терпіти таку наругу?

Володимир Трускавецький

Також читайте