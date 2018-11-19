Міська рада побоялася висловити позицію по «путівці в пекло»

Під час сесії Трускавецької міської ради, котра проходила 22 листопада, було обговорено питання, котре на попередньому пленарному засіданні сесії озвучив депутат Руслан Пристай, а саме щодо наклепницького відеосюжету студії «95 квартал» під назвою «Відпочинок у Трускавці – путівка в пекло/Ігри патріотів-2018». Оскільки Руслан Пристай в якості заступника гендиректора ГКК «Карпати» перебуває у відрядженні в Республіці Польща (на міжнародній туристичній виставці у Варшаві), то потребу прийняти звернення з приводу брехливого та наклепницького сюжету аргументував його колега по фракції «ВО «Свобода» Богдан Габшій.

У зверненні, котре адресувалося міністру інформаційної політики України Стецю Юрію Ярославовичу, голові Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення Артеменку Юрію Анатолійовичу, голові Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму Палатному Артуру Леонідовичу та директору Департаменту туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України Сердюк Оксані Вікторівні йдеться про те, що 9 листопада 2018 року на офіційному YouTube-каналі «Студії Квартал-95» опубліковано відеоролик під назвою «Відпочинок у Трускавці – путівка в пекло/Ігри приколів-2018». В цьому відеоролику в образливій та зневажливій формі нав’язується думка, що українцям в жодному випадку не можна відпочивати на курорті Трускавець.

Наводячи докази, що ж саме є образливим та наклепницьким для курорту Трускавець, ініціатори подачі такого звернення зазначають: «Даний ролик викликав шквал обурення та значний резонанс серед мешканців та гостей міста Трускавця. З початком українсько-російської війни 2014 року у Трускавці спостерігався різкий спад чисельності відпочивальників. Курорт був на грані виживання.

Протягом останніх 4 років влада Трускавця та керівники санаторно-оздоровчих закладів міста-курорту доклали неабияких зусиль, щоб збільшити потік туристів до нашого курортного міста – як з України, так і з зарубіжних країн. На промоцію курорту витрачено великі кошти, і ми не можемо дозволити, щоб вони пішли намарно.

Трускавець постійно представлений на міжнародних туристичних виставках в країнах Європи та Азії, щомісячно організовуються промотури для туристичних операторів та засобів масової інформації країн Європи та Азії з метою популяризації курорту, Львівської області та України в цілому.

Промоцією українських курортів та туристичних регіонів займається в Україні ряд державних органів, зокрема Комітет Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму та Департамент туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Основна мета – це подача позитивної інформації про Україну, про туристичні маршрути та відпочинкові зони, і збільшення потоку туристів до нашої держави. На це витрачаються неабиякі кошти з державного бюджету. А цей ролик нівелює та перекреслює ці зусилля.

Ми, депутати Трускавецької міської ради, обурені, що такі відеоролики взагалі мають місце в інформаційному просторі України. В нас виникає запитання: чи ми хочемо, щоб українські курорти розвивалися і туди їхали туристи, чи ми такими роликами будемо відбивати в них охоту до відпочинку в Україні?

Звертаємось до вас з проханням вплинути на авторів вищевказаного відеоролика та вимагаємо від «Студії 95 квартал» публічного вибачення перед мешканцями та гостями міста Трускавець і видалення наклепницького відеоматеріалу з мережі YouTube.

Просимо Міністерство інформаційної політики України та Національну Раду України з питань телебачення та радіомовлення посилити контроль за тим, щоб подібний контент взагалі не мав місця в Україні».

Проте Трускавецька міська рада не прийняла дане звернення. «За» проголосувало тільки 6 депутатів: Богдан Габшій, Святослав Грабовський, Зоряна Домбровська, Іванна Кенц-Березюк, Мирослав Мицько та Юрій Наконечний. «Утрималися» міський голова Андрій Кульчинський, секретар ради Наталія Пономаренко, депутати від «Самопомочі» (Андрій Остапчук, Олена Савченко, Василь Тимчишак), «Громадянської позиції» (Тарас Матолич, Ігор Стасик, Андрій Степаненко), БПП «Солідарність» (Анатолій Стародуб), а позафракційний Микола Сеньків проголосував «проти». Решта ж депутатів були відсутні.

Тож нічого дивного не буде, коли паплюження Трускавця продовжиться в значно більшому масштабі. Небажання навіть висловити своє «фе» та показати чітку позицію щодо антиреклами Трускавця нагадує позицію страуса з головою в піску. А непокаране зло нахабніє.

Не підтримали депутати і пропозицію надати звання «Почесного громадянина Трускавця» власникові курорту в 1920-1930-х рр. Раймундові Ярошу. Голосування проходило в таємному режимі, для прийняття рішення забракло голосів. Раймундові Ярошу, однозначно, байдуже якою є позиція трускавецьких депутатів. Для курорту він зробив значно більше, ніж всі вони вкупі з мером. Само по собі це звання є явним совком, і абсолютно нічого не означає. Але намагання депутатів показати свою вагомість та значимість навіть у таких питаннях ще дужче підкреслює їхню жалюгідність.

До речі, питання заборони російського культурного продукту у Трускавці пройшло. Цікаво, чи твори Пушкіна палитимуть публічно, чи зроблять це десь приватно? Щодо російськомовної попси, котра лунає з колонок кафешок та ресторанів, то це, на жаль, продукт, вироблений в Україні. Жодних легальних способів покарати тих, хто пропагує «культурний» продукт Московщини, у влади Трускавця теж, на жаль, немає.

…Коли популісти виявляються ще й боягузами, котрі не здатні чітко відповісти за образу Трускавця, то хочеться їх просто послати подалі. Швидше за все, туди їм і дорога.

Володимир Ключак

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