Міський голова Трускавця провів брифінг

By  | 08.11.2017 | Filed under: Новини

Сьогодні, 8 листопада, мер Трускавця Андрій провів брифінг на теми провалля пустот рудника №2 Стебницького ГХП «Полімінерал» та ситуації з гідромінеральною базою курорту. Участь в брифінгу крім журналістів взяли депутати від різних політичних сил, а також громадські діячі.

По першому питанні особливих питань не виникало, оскільки основний месидж був таким – слід дочекатися висновків фахівців, які зараз на місці досліджують і провалля, і землі біля нього, і стан дороги №1492 Пісочне-Східниця на відтинку від «Візиту» до Сільця. Як каже мер, «попередні дані по Модричах позитивні».

Друге питання щодо співпраці з ПрАТ «Трускавецькурорт» обговорювалося в набагато гарячішій атмосфері, різкі питання задавали міському голові громадські діячі Лев Грицак, Володимир Шиманський, Віктор Пиців та ряд журналістів. Міський голова зачитав проект рішення, який виноситься на завтрашню сесію міської ради (відео можна переглянути в мережі Фейсбук в групі «Трускавець. Оперативно»). З брифінгу можна зробити висновок, що міський голова не збирається відступати від свого наміру продовжувати співпрацю із ПрАТ «Трускавецькурорт», оскільки «потрібно працювати зі всіма господарюючими суб’єктами». Розглядаються варіанти як відновлення діяльності комунальної ГГРЕС, так і активізації консультацій щодо функціонування спільного підприємства з ПрАТом.

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