Міжнародний Альянс «Азербайджан-Україна» заохочує відвідати Трускавець

Введення воєнного стану на частині території України (10 областей) викликало ряд запитань у потенційних туристів з-за кордону. Служби бронювання готелів та санаторіїв Трускавця надали багато відповідей клієнтам, котрі переживали, чи безпечно їхати на лікування та відпочинок в наше місто-курорт. Отримавши позитивну відповідь, значна частина клієнтів зберегла бронь.

Свою лепту в роз`яснювальну роботу вносить і Міжнародний Альянс «Азербайджан-Україна». Голова Альянсу Ельмар Мамедов виступив із заявою до співвітчизників в Азербайджані, в якій зокрема сказав:

- Хочу запевнити вас в тому, що введений воєнний стан ніяк не впливає на відвідування туристів м. Трускавець. Даний стан діє в областях, котрі безпосередньо межують з Росією, це міста Одеської, Миколаївської, Донецької, Вінницької, Луганської областей. А західні кордони, де знаходяться Трускавець, Львів і т.д., продовжують своє мирне існування.

- Стосовно власне м. Трускавця, хочу відзначити те, що тут особлива аура, котра благотворно діє на людину, і зі своєї сторони також хочу сказати, що тут нас чекають завжди, – підкреслив Ельмар Мамедов.

Свою заяву в мережі Фейсбук Ельмар Мамедов проілюстрував зображенням Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати».

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