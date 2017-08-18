Міжнародний дитячий футбольний турнір на Кубок бурмістра Риманува

By  | 21.08.2017 | Filed under: Публікації

6 серпня 2017 року в польському місті Риманув, з нагоди Дня цього курортного міста, відбувся міжнародний дитячий турнір з футболу. На турнірі були представлені команди з Польщі, Словаччини та України. На запрошення дитячої Академії футболу «Актів ПРО» з Польщі, яка є партнером ГО «Європейська інтеграція України», голова правління організації Іван Цегенько організував виїзд для участі в турнірі футбольної команди дітей 2007 року народження ДЮФШ НК «Карпати» зі Львова.

Турнір тривав цілий день, матчі були доволі непростими і виснажливими, але за результатами перше місце отримала дитяча команда з України!

- Хочу подякувати директору ДЮФШ НК «Карпати» Ігорю Савицькому за те, що завжди відгукується на наші запрошення, – каже Іван Цегенько. -     Приємно також, що ця команда вже вдруге в цьому році отримує найкращий результат на турнірах, в організації і проведенні яких бере участь ГО «Європейська інтеграція України». Маю сподівання, що завдяки таким турнірам спортивний і загальний рівень цих юних спортсменів буде тільки підвищуватися і хтось з них обов’язково колись вразить своєю футбольною майстерністю не тільки Україну, але й Європу та цілий світ!

Степан Гнатків

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