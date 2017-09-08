Міжнародний Економічний Форум 2017 в Криниці

На початку вересня в польському курортному місті Криниця Здруй відбувався щорічний Міжнародний Економічний Форум, який зібрав багато відомих європейських політиків, підприємців, громадських діячів, представників влади та перших осіб країн Східної Європи. У Форумі брали участь багато представників з України. Взяв участь у заході і голова ВР України Андрій Парубій. В рамках заходу відбувалось багато тематичних конференцій, спільних нарад, робочих панелей, на яких формувалось спільне європейське бачення сучасного стану Європи і процесів, котрі в ній відбуваються. Напрацьовувались спільні ідеї і проекти, підписувались важливі угоди.

В рамках Економічного Форуму керівник вищого законодавчого органу Польщі Маршалек Марек Кухцінський проводив Конференцію «Європа Карпат», на яку були запрошені учасники зі всіх країн Карпатського регіону. До участі в конференції були запрошені міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. Головною родзинкою конференції стало започаткування нового європейського проекту – об’єднання міст Карпатського регіону.

На робочій нараді, яку провів перед початком конференції Маршалек Кухцінський, були вислухані думки мерів п’яти європейських міст з цього приводу. Після цього Іван Цегенько розповів про практичний досвід таких об’єднань, адже минулого року з ініціативи ГО «ЄІУ» під патронатом Маршалка Сейму в Трускавці була підписана чотиристороння угода між Трускавцем, Старосамбірським районом, Сяноцьким повітом (Польща) та Римановим (Польща). В загальному досвід співпраці в такому форматі виявився позитивним, незважаючи на деякі обставини, і цей досвід буде взятий за основу в формуванні співпраці між європейськими містами. Отож, всі учасники наради виявили згоду на співпрацю в такому форматі і це було задекларовано на конференції перед широкою публікою.

Отже, на початках буде підписана спільна угода між польськими містами Перемишль і Криниця, українським містом Трускавець, словацьким містом Ружомборг і угорським містом Шарошпатак. Головою цього проекту буде міський голова Перемишля Роберт Хома. Координатором – голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько.

- Мені дуже приємно, що був взятий до уваги досвід української сторони, – розповідає Іван Цегенько. – Адже, незважаючи на часткове ігнорування деяких учасників чотиристороннього підписання, нам вдалось зробити за рік багато та здобути вагомий досвід такої співпраці. Це і міжнародний дитячий гірськолижний Кубок на Буковиці, це і створення міжнародної відзнаки «Кришталевий Лотос», це і візити освітян, це і спільні спортивні й культурні заходи. В кінці вересня також в рамках цієї співпраці в Сяноку буде проходити Перша Міжнародна реабілітаційно-медична конференція по методиці професора Козявкіна, а в Трускавці польсько-український конкурс-презентація рестораторів. Також немаловажним є те, що польські громадяни відкрили для себе Трускавець і їм тут сподобалось!

- Але все це неможливо було би насамперед без підтримки, розуміння і участі мера Трускавця Андрія Кульчинського та команди міської ради, Героя України професора Козявкіна, власника гірськолижного комплексу Віталія Мицака, команди готельного комплексу «Ріксос-Прикарпаття» на чолі з Оленою Палагутою, ресторатора Ольги Дробчак, колишнього директора Трускавецького ТІЦ Олександра Боднара і його команди, директора ВПУ № 19 Володимира Маринкевича, лікаря-реабілітолога Клініки відновного лікування Михайла Гордієвича, керівника відділу Старосамбірської міської ради Юрія Леуса, журналістів Володимира Ключака, Лесі Боднар, Руслана Цехмейстера, Ніни Федько, Наталі Бегін. Хочу всім їм подякувати за підтримку і безпосередню участь. Наші зусилля не були витрачені намарно, і ми спільно стаємо одними з головних учасників нового європейського проекту, який, сподіваюсь, принесе всім нові здобутки і відкриє ширші перспективи, – каже Іван Цегенько.

Під час Форуму представники з Трускавця мали можливість зустріти багатьох вже знайомих політиків, громадських діячів, підприємців, поспілкуватись з ними. Також на запрошення Президента Грузії Георгія Маргвелашвілі Іван Цегенько та Андрій Кульчинський побували на презентації цієї чудової країни.

Степан Гнатків

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