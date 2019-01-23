Многая і благая літа!

Колектив Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» щиро вітає генерального директора оздоровниці Лева Ярославовича Грицака з Днем народження!

Нехай множаться Ваші статки,

Нехай збудуться Ваші мрії,

Нехай доля стелиться гладко,

Хай здоров`я з роками міцніє!

Дочекайтесь весілля онуків,

Дочекайтеся правнуків рідних,

Хай не стомляться Ваші руки

Колихати нащадків гідних!

Хай Всевишній дарує сили,

Хай душа Ваша завжди співає,

Щоб любили Ви й Вас щоб любили,

Щоб нестачі ні в чому не мали!

Вороги хай раптово щезнуть,

Ну а друзів щоб було без ліку,

Ми бажаємо Вам у здоров`ї

Жити многая-благая літа!

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