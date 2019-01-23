Многая і благая літа!

Колектив Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» щиро вітає генерального директора оздоровниці Лева Ярославовича Грицака з Днем народження!
Нехай збудуться Ваші мрії,
Нехай доля стелиться гладко,
Хай здоров`я з роками міцніє!
Дочекайтесь весілля онуків,
Дочекайтеся правнуків рідних,
Хай не стомляться Ваші руки
Колихати нащадків гідних!
Хай Всевишній дарує сили,
Хай душа Ваша завжди співає,
Щоб любили Ви й Вас щоб любили,
Щоб нестачі ні в чому не мали!
Вороги хай раптово щезнуть,
Ну а друзів щоб було без ліку,
Ми бажаємо Вам у здоров`ї
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