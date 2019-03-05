Молоді люди з Трускавця можуть виграти грант у розмірі 15 тисяч гривень

Абітурієнтів та студентів Трускавця запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз – грант (стипендія) у розмірі 15.000 грн. на сплату року навчання в українському ВНЗ. Участь в програмі повністю безкоштовна.

Оплачується навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, з метою знаходження талановитих молодих спеціалістів.

Детальніше про умови конкурсу – на сайті https://pizza.od.ua/ua/scholarship/ Запитання та роботи можна надсилати через сайт або на пошту: lily@scholarship.events

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