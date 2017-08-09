Музеї Нагуєвич та Трускавця стали партнерами

By  | 10.08.2017 | Filed under: Новини

Вчора, 9 серпня, у Державному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі» відбулася зустріч керівників музеїв Нагуєвич та Трускавця. Про це повідомив директор ДІКЗ «Нагуєвичі» Богдан Лазорак. Керівники музею історії міста-курорту Трускавець Галина Коваль та ДІКЗ «Нагуєвичі» Богдан Лазорак поспілкувалися на тему запровадження нових наукових і туристичних проектів в регіоні, популяризації культури Дрогобиччини та спадщини Івана Франка. Зокрема, планується запровадження туристичної мандрівки фіакром з Трускавця до Нагуєвич і в зворотню сторону.

Галина Коваль та Богдан Лазорак обговорили й інші теми поглиблення партнерства між двома закладами культури на Дрогобиччині. Участь в поїздці до Нагуєвич окрім директора музею Трускавця Галини Коваль взяли також наукові працівники музею міста-курорту.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу покоївок
    09.08.2017 | 11:22

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець) запрошує на роботу покоївок. Телефон для довідок: (03247) 62-122. Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) [...]

  • Фестиваль собак у Трускавці (програма)
    09.08.2017 | 11:21

    Також читайтеПодорожуйте недорого і заробляйте на туристичному ринку (0)У Трускавці презентують чудотворні «цвєтності» (0)Запрошуємо на роботу спеціалістів молочної промисловості (0)Завтра у Трускавці не буде газу (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви