Михайло Цимбалюк: «Час селфі закінчився, у поліції є великий некомплект, недовіра самих поліцейських до своєї професії»

By  | 18.05.2018 | Filed under: Акценти

Випадок з львівськими патрульними, коли одна з поліцейських отримала ножове поранення, свідчить про необхідність підвищення професійного рівня працівників поліції.

Про це в коментарі одному з Інтернет-видань заявив голова Львівської обласної організації ВО «Батьківщина», генерал міліції і колишній ректор Львівського державного університету МВС Михайло Цимбалюк.

«Насамперед хочу висловити співчуття поліцейській, яка отримала поранення в результаті виконання службових обов’язків. Але водночас мене хвилює ситуація в поліції не тільки Львівщини, а й цілої України», – зазначив він.

На його думку, подібні ситуації є результатом непрофесійності підбору кадрів, відсутності реальної системи навчання і підготовки поліцейських. І це проблема керівництва, яке саме надзвичайно слабке і непрофесійне. А поліцейські, на думку Цимбалюка, не готові ні морально, ні фізично, ні професійно до того, що «вони завжди йдуть в бій і що на них може чекати небезпека».

«У випадку з львівськими патрульними я вважаю, що треба керівництву Нацполіції розібратись, по-перше, чому були такі дії поліцейської, яка пішла сама на затримання цього правопорушника, чому її напарник не страхував, хоча насправді йти затримувати повинен спочатку чоловік, а не жінка. По-друге, сьогодні порушено кримінальне провадження за фактом. Я хочу вірити, що слідство буде об’єктивним і встановить той факт, що поліцейський мав право в цьому випадку застосовувати вогнепальну зброю», – зазначив голова Львівської «Батьківщини».

Він додав, що там, можливо, є інші нюанси, про які громадськість не знає, але сам факт, який стався, говорить про те, що професійність поліцейських є дуже і дуже низька.

«Час селфі закінчився, у поліції є великий некомплект, недовіра самих поліцейських до своєї професії. Це якраз спричиняє такі непоодинокі випадки. І як чув на засіданні сесії обласної ради, як керівник патрульної поліції звітував, що в них 20 автомобілів не експлуатуються через поломки, 22 – через ДТП не виходять на несення служби. Тобто патрульна поліція, не сформувавшись, уже знищена. І знищена руками поліцейських.

Нагадаємо, 13 травня у Львові чоловік підрізав працівницю патрульної поліції. На вул. Стрийській трапилась ДТП, водій намагався втекти від патрульних. Одна з поліцейських хотіла затримати втікача і він поранив її ножем. Нападника затримали після того, як йому вистрелив у ногу інший поліцейський.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • №83462 Интересная работа, ежедневная оплата!
    16.05.2018 | 11:26

    Интересная работа, ежедневная зарплата! Вы работаете дома! Полностью честно и прозрачно; Доступно для всех – неважно кто вы и какой у вас опыт работы в интернете! Вы будете зарабатывать: свыше четырёх тысяч рублей в день! Сложность: Несложно! Оплата: – уже на следующий деньги у вас на счету! Ознакомтесь с условиями у нас на сайте. > [...]

  • №83461 Срочно требуются. Обработка заказов на дому.
    15.05.2018 | 18:14

    Предлагаем Вам работу без вложений, на системе автоматического приёма и обработки заказов. Мы предоставляем: - Наш лицезионный софт. - документы со всей необходимой доп. информацией. - постоянная техническая поддержка. Оплата от 5500 в день. Выплаты ежедневно. Более подробная информация на нашем сайте >> www.zakaz.exrabota.ru << Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви