Михайло Цимбалюк: «Час селфі закінчився, у поліції є великий некомплект, недовіра самих поліцейських до своєї професії»

Випадок з львівськими патрульними, коли одна з поліцейських отримала ножове поранення, свідчить про необхідність підвищення професійного рівня працівників поліції.

Про це в коментарі одному з Інтернет-видань заявив голова Львівської обласної організації ВО «Батьківщина», генерал міліції і колишній ректор Львівського державного університету МВС Михайло Цимбалюк.

«Насамперед хочу висловити співчуття поліцейській, яка отримала поранення в результаті виконання службових обов’язків. Але водночас мене хвилює ситуація в поліції не тільки Львівщини, а й цілої України», – зазначив він.

На його думку, подібні ситуації є результатом непрофесійності підбору кадрів, відсутності реальної системи навчання і підготовки поліцейських. І це проблема керівництва, яке саме надзвичайно слабке і непрофесійне. А поліцейські, на думку Цимбалюка, не готові ні морально, ні фізично, ні професійно до того, що «вони завжди йдуть в бій і що на них може чекати небезпека».

«У випадку з львівськими патрульними я вважаю, що треба керівництву Нацполіції розібратись, по-перше, чому були такі дії поліцейської, яка пішла сама на затримання цього правопорушника, чому її напарник не страхував, хоча насправді йти затримувати повинен спочатку чоловік, а не жінка. По-друге, сьогодні порушено кримінальне провадження за фактом. Я хочу вірити, що слідство буде об’єктивним і встановить той факт, що поліцейський мав право в цьому випадку застосовувати вогнепальну зброю», – зазначив голова Львівської «Батьківщини».

Він додав, що там, можливо, є інші нюанси, про які громадськість не знає, але сам факт, який стався, говорить про те, що професійність поліцейських є дуже і дуже низька.

«Час селфі закінчився, у поліції є великий некомплект, недовіра самих поліцейських до своєї професії. Це якраз спричиняє такі непоодинокі випадки. І як чув на засіданні сесії обласної ради, як керівник патрульної поліції звітував, що в них 20 автомобілів не експлуатуються через поломки, 22 – через ДТП не виходять на несення служби. Тобто патрульна поліція, не сформувавшись, уже знищена. І знищена руками поліцейських.

Нагадаємо, 13 травня у Львові чоловік підрізав працівницю патрульної поліції. На вул. Стрийській трапилась ДТП, водій намагався втекти від патрульних. Одна з поліцейських хотіла затримати втікача і він поранив її ножем. Нападника затримали після того, як йому вистрелив у ногу інший поліцейський.

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