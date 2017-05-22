Михайло Цимбалюк: «Пенсійна реформа – піар для нинішньої влади»

By  | 23.05.2017 | Filed under: Акценти

Проект пенсійної реформи – це піар-хід нинішньої влади в очікуванні позачергових виборів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба обласного партосередку.

Очільник «Батьківщини» на Львівщини зауважує, що у сучсних умовах переформатування пенсійної системи вкрай необхідне, адже нинішня схема є соціалістичною і вона успішно працювала тільки до 1980 року, коли на одного пенсіонера припадало четверо працюючих осіб.

«Нині ж ситуація інша – дефіцит пенсійного фонду складає мільярди гривень і його потрібно наповнювати… Але ж не так непрофесійно як це пропонує нинішній Уряд. Тепер вже добре розумію вислів молоді «До пенсії можна і не дожити»… Адже в проекті пенсійної реформи чітко простежується формула – «якщо не маєш робочого та страхового стажу 25 років, то на заслужений відпочинок зась», – пише Михайло Цимбалюк.

За словами політика, в сучасних соціально-економічних умовах нашої країни важко отримати відповідний стаж, коли підприємства ухиляються від сплати податків і просто відмовляються оформляти працівників офіційно на роботу.

«Вже кілька мільйонів наших співгромадян поїхали на заробітки за кордон і відповідно про стаж, майбутню пенсію ніхто не думає, бо є нагальніші питання – як прогодувати свою сім’ю, оплатити комунальні послуги…», – наголошує керівник «Батьківщини» на Львівщині.

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Для власників ретро авто- та мото-техніки
    22.05.2017 | 19:01

    Трускавецький вісник Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи провокатори і перевертні, які ганьблять національну ідею»? (284)Святослав Грабовський: «Лише нікчеми не йдуть голосувати» (з підказкою) (113)Звернення батьків вихованців Трускавецького БУТу (110)Створено групу за відновлення унікальної пішохідної галереї(Дептака) (86)

  • Укладення підлогового покриття – Польща
    19.05.2017 | 13:53

    Фірма TOP SPORT, яка спеціалізується на укладенні підлогових покриттів на різного типу спортивних об’єктах, шукає в свою команду нових працівників! Фірма знаходиться в Бельсько Бява. Шукаємо кандидатів зі знанням польської мови, як і також осіб, які лише починають вивчати мову. Вакансія лише для чоловіків! Ставка на годину 13 зл. брутто. +25% від ставки за роботу [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви