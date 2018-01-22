Михайло Цимбалюк: «Пустопорожніми словами влада продовжує дискредитовувати себе»

Українська влада вкотре підтвердила, що за свої слова не несе жодної відповідальності. В період, коли країна ще перебувала в різдвяному настрої, голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, що цього року купуватимемо дешевий російський газ.

Про це розповів голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк для одного зі львівських інтернет-видань, інформує прес-служба місцевого партосередку.

Головний «батьківщинівець» Львівщини нагадав про заяви нинішнього Президента щодо відмови від російського газу і доручення щодо блакитного палива колишнього прем’єра.

«Ці люди свого часу говорили те, що так хотіли почути українці, вони просто і цинічно займалися окозамилюванням, а самі й надалі думали як збагатити себе і свої родини, йдучи на перемовини з країною-агресором, ігноруючи інтереси держави», – наголошує Михайло Цимбалюк.

Політик переконаний, що пустопорожніми словами влада продовжує дискредитовувати себе і випробовувати Громадян України.

«Раніше прем’єр-міністр Гройсман обіцяв, що реформує податкову поліцію, а вона і досі працює, були обіцянки про створення «Чорної сотні» для боротьби з контрабандою на митниці – не виконали, пообіцяли військовим пенсіонерам перерахунок пенсій – не знайшли грошей в бюджеті… і таких прикладів можна наводити багато», – резюмував Михайло Цимбалюк.

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