Михайло Цимбалюк: «Реформа децентралізації не потрібна нинішній владі»

By  | 17.08.2018 | Filed under: Акценти

Центральна виборча комісія блокує призначення перших виборів до об’єднаних територіальних громад, що свідчить про саботування процесу децентралізації й намагання якомога міцніше закрутити владні гайки. Як інформує прес-служба Львівського обласного партійного осередку, про це повідомив очільник обласної «Батьківщини» Михайло Цимбалюк. Голова «Батьківщини» Львівщини нагадав, що минулого тижня ЦВК звернулася до профільних комітетів Верховної Ради України щодо доцільності виборів до рад ОТГ без проведення місцевого референдуму.

«Такі кроки ЦВК виглядають доволі дивно в контексті четвертого року процесу децентралізації, коли вже відбулося шість хвиль виборів до рад ОТГ. Ми бачимо, що вибори до територіальних громад аж надто прямолінійно намагаються зірвати. Допускаю, що таке рішення ЦВК ухвалила не з власної ініціативи. Вважаю, що нинішня влада знайшла важелі впливу на Михайла Охендовського – або залякала, або пообіцяла недоторканність», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик наголосив, що нинішній владі не потрібні вибори і вона не хоче знати про реальну соціологію, адже під час попередніх хвиль виборів до ОТГ найбільшу підтримку отримали представники від «Батьківщини».

«Така карма в нашій державі – ще жодної реформи не було доведено до логічного завершення. Вірогідно, що жодних реформ ця влада не проводила б узагалі, якби не міжнародний тиск. Уже невдовзі команда «Батьківщини» зможе продемонструвати, у який спосіб можна якісно змінити всі сфери діяльності в нашій країні на краще», – підсумував політик.

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