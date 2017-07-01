Михайло Цимбалюк: «Тарифний геноцид у дивному симбіозі з дешевим популізмом триває»

В Уряді заявили, що до 2020 року «мінімалка» щороку буде збільшуватися і в кінцевому результаті досягне 4,5 тисячі гривень. Проте, тішитися тут немає чому, оскільки маємо досвід непрофесійного підняття мінімальної зарплати до 3200 гривень, в результаті чого ціни в країні зросли практично на все.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба партосередку.

За словами керівника «Батьківщини» на Львівщині, підвищення мінімальної зарплати – це чергова подачка від влади і вона стане лише зміною в цифрах, але гаманці українців аж ніяк не стануть товщими, бо інфляція помножить «підняття» зарплати на нуль.

«Знаково, що у владі поряд з тим, що піднімуть мінімальну зарплату чомусь не говорять про постійне подорожчання комунальних послуг, продуктів харчування, надання різних послуг. Так, вже з 1 липня НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення оптово-ринкової ціни на електроенергію на 1,8%», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Політик наголошує на тому, що поряд з тим дорожчає проїзд у громадському транспорті, а у липні дорожчають і продукти харчування (так звані соціальні), адже Уряд прийняв рішення скасувати державне регулювання цін на цю групу, зокрема, на борошно, крупи, яйця, олію, молоко.

«Підтвердженням неякісного управління є цифри боргу українців за газ заборгованість за блакитне паливо у травні цього року зросла майже вдвічі порівняно з кінцем квітня і досягла понад 11 мільярдів гривень. Тарифний геноцид у дивному симбіозі із дешевим популізмом, на жаль, триває», – підсумував Михайло Цимбалюк.

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