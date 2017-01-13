Михайло Цимбалюк: «Україні потрібні політики-професіонали, а не зайди й заробітчани»

By  | 03.01.2017 | Filed under: Акценти

Попри зміну уряду, яка відбулася цього року, та формування нової коаліції у Верховній Раді економічний та соціальний стан українців не покращився.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише керівник Львівської обласної парторганізації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, повідомляє прес-служба партосередку.

«Україна так і не отримала тих чиновників, які могли б якісно та ефективно проводити реформи й ухвалювати важливі рішення. Наразі маємо лише чергових пристосуванців, які некомпетентно керують українською економікою», – наголошує Михайло Цимбалюк.

На думку керівника «батьківщинівців» на Львівщині, трагічні події 2013-2014 років на Майдані в Києві та майже трирічна війна на Сході виснажили українців.

«У час, коли мільйони гривень крадуть на війні, нам збільшують ціни на компослуги, врізають соціальні виплати, підвищують податкове навантаження. Країна бідніє на очах, люди зараз вирішують, чи заплатити за «комуналку», чи купити продукти харчування. Поряд з тим у великих містах та селищах відкриваються яскраві, з європейським стилем (хоч так інтегруємося в ЄС) магазини солодощів. Наші чиновники декларують свої мільйони і цим дивують не лише українців, а й усю світову спільноту», – пише Михайло Цимбалюк.

За його словами, нинішня влада має припинити витирати ноги об звичайного українця.

«Нам болить Майдан, ми з сумом згадуємо ті часи, ми не хочемо такого знову! Не намарно загинула Небесна сотня, не намарно мирне небо над нами тримають українські військові! Ми заслуговуємо жити в дійсно європейській країні, з політиками-професіоналами, які думають, як розбудувати Україну, а не вкрасти в неї останнє», – підсумовує Михайло Цимбалюк.

Трускавецький вісник

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  • Ostap

    Від влади чуєм тільки брехню. Наш народ заслуговує на краще.

  • Кирил

    Та я прозрів від їхніх електронних декларацій……то направду заробітчани, не інакше

  • Оксана Ілинюк

    Однозначно заслуговуєм на краще життя. А на ділі ледь животієм. Мусим зробити висновки та обдумано підходити до вибору влади. може досить тих трутнів годувати???

  • Тарас

    Головна проблема наша в тому що країною керують ті, кому вона не потрібна, але ж ми самі їх до влади привели. Треба висновки робити…

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