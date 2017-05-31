На Дрогобиччині легковик зіткнувся з мікроавтобусом

By  | 31.05.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 травня о 8.45 на вулиці Дрогобицькій в селі Лішня, Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Опель Астра» під керуванням 28-річної мешканки одного з сіл Дрогобицького району з автомобілем «Мерседес Спринтер», за кермом якого перебував 22-річний іноземець.

Внаслідок автопригоди водій «Опеля» отримала тілесні ушкодження: «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, забійну рану нижньої губи».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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