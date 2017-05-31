На Дрогобиччині легковик зіткнувся з мікроавтобусом

Рекламна агенція запрошує на роботу технічного працівника. Робота зі станком ЧПУ (числово-програмувальне управління), вирізання з пластику та дерева, контроль за рекламними щитами, заміна друку. Вимога – володіння графічними програмами (можливе навчання). Телефон для довідок: 067-67-14-650 (Павло). Трускавецький вісник Також читайтеОголошення для творчих людей (0)Запрошуємо на роботу (0)Запрошуємо на роботу (0)Програма фестивалю “Східницьке літо” (0)

Шукаємо викладачів естрадного вокалу, сучасної хореографії, театрального мистецтва та моделінгу, а також адміністратора у нову філію продюсерського центру “BRAVA PRODUCTION” в Трускавці. Досвід роботи обов’язковий. Відкриття навчального центру відбудеться на початку вересня. Резюме та необхідну інформацію надсилайте на електронну скриньку bravaproduction@gmail.com. В темі листа вказати “Кастинг на Трускавецький філіал”. *** Галицька Кіношкола запрошує на роботу [...]