На Дрогобиччині легковик зіткнувся з мікроавтобусом

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 30 травня о 8.45 на вулиці Дрогобицькій в селі Лішня, Дрогобицького району.
Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Опель Астра» під керуванням 28-річної мешканки одного з сіл Дрогобицького району з автомобілем «Мерседес Спринтер», за кермом якого перебував 22-річний іноземець.
Внаслідок автопригоди водій «Опеля» отримала тілесні ушкодження: «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, забійну рану нижньої губи».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Львівської області
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