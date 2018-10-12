На Дрогобиччині пом’янули загиблих воїнів

З 8 по 11 жовтня військові капелани та місцеві священики УГКЦ за участі воїнів АТО, представниками Дрогобицько-Бориславського військкомату, органами місцевого самоврядування, працівниками Дрогобицького районного територіального центру соціального обслуговування, а також місцевими громадянами, відслужили панахиди на могилах загиблих воїнів АТО, що поховані на кладовищах Дрогобицького району. Про це інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.

Загалом на Дрогобиччині поховано 28 воїнів, які загинули Сході України, захищаючи рідну землю. 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, коли святкуватимуть День захисника України, у храмах Самбірсько-Дрогобицької єпархії відбудуться поминальні богослужіння за загиблими воїнами.

Також читайте