На Дрогобиччині пом’янули загиблих воїнів

By  | 12.10.2018 | Filed under: Новини

З 8 по 11 жовтня військові капелани та місцеві священики УГКЦ за участі воїнів АТО, представниками Дрогобицько-Бориславського військкомату, органами місцевого самоврядування, працівниками Дрогобицького районного територіального центру соціального обслуговування, а також місцевими громадянами, відслужили панахиди на могилах загиблих воїнів АТО, що поховані на кладовищах Дрогобицького району. Про це інформує прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.

Загалом на Дрогобиччині поховано 28 воїнів, які загинули Сході України, захищаючи рідну землю. 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, коли святкуватимуть День захисника України, у храмах Самбірсько-Дрогобицької єпархії відбудуться поминальні богослужіння за загиблими воїнами.

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