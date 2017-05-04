На Дрогобиччині у автопригоді постраждали четверо осіб, з них двоє – діти

By  | 05.05.2017 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 травня близько 18.30 на автодорозі Нижанковичі – Стрий у селі Верхні Гаї Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 35-річний мешканець Дрогобича, повертаючи праворуч, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автомобіль зіткнувся з деревом.

Внаслідок автопригоди водія транспортного засобу госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма». Пасажирам, 26-річній жінці, 8-річному хлопчику та десятимісячній дівчинці, мешканцям Дрогобича, було надано медичну допомогу.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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