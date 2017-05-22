На Дрогобиччині затримані двоє зловмисників, які заволоділи мотоциклом односільчанина та обікрали магазин

В Дрогобицький відділ поліції надійшла заява від 38-річної жительки одного із сіл району. Вона повідомила, що вночі невідомі особи пошкодили вхідні металопластикові двері магазину і вчинили крадіжку. Зловмисники забрали з крамниці готівку в сумі близько 600 гривень та продукти. Загалом ними заподіяні матеріальні збитки майже на 2 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетні раніше судимий 28-річний мешканець сусіднього села та його 26-річний приятель.

Як з’ясувалося під час розслідування, чоловіки тієї ночі також викрали мотоцикл «Іж ЮЗК», який їх 50-річний односільчанин залишив біля власного будинку.

Зловмисники у скоєному зізналися, речові докази у них вилучено. Обидва затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене цими статтями, – позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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