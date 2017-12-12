На форумі в Пекіні Трускавець отримав статус учасника Альянсу міст Шовкового шляху

Трускавець отримав офіційні документи учасника Альянсу міст Шовкового Шляху на форумі в Пекіні. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, котрий кілька днів перебував з робочим візитом в Китайській Народній Республіці.

Як зазначає мер Трускавця, відбулися робочі зустрічі з Послом України в Китаї Олегом Дьоміним і Генеральним Консулом України в Шанхаї Дмитром Пономаренком, представниками китайського бізнесу. Є велика зацікавленість Китаю Україною і Трускавцем зокрема, зазначає Андрій Кульчинський.

В українській делегації окрім Трускавця були присутні керівники Сумської і Тернопільської областей, міста Хмельницький, культурно-дослідницького центру України та Китаю «Ланьхва» зі Львова.

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