На ліквідацію наслідків НС біля Трускавця потрібно 214 млн грн: депутати апелюють до Кабміну

By  | 31.01.2018 | Filed under: Новини

На Львівщині триває розробка проектно-кошторисної документації щодо ліквідації НС, що сталася внаслідок обвалу карстових порід у зоні рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

Про це у коментарі IA ZIK повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

«На сьогодні завершується розробка проектно-кошторисної документації і весь пакет документів буде передано у Мінфін і тоді кошти будуть виділені. Попередньо, це 214 млн грн. Можливо, сума буде коригуватися відповідно до ПКД», – повідомив Р.Гречаник.

Посадовець нагадав, що планується перенесення автомобільної дороги Т1402 (Дрогобич-Трускавець), водогону Гірне-Дрогобич та перенесення двох ліній електропередач.

«Наразі на дорозі обмежено рух вантажівок. Висновки науковців показали, що є незначне просідання щороку. За останній рік – 6 см. Дорога стабільно буде просідати. Можна пробувати її рятувати, а можна перенести. Краще перенести, а тоді пробувати рятувати стару як запасну», – зауважив Р.Гречаник.

На сесії Львівської облради 30 січня депутати заслухали інформацію і озвучили ініціативу до Кабміну про виділення коштів на ліквідацію біля Трускавця.

Як відомо, 30 вересня поблизу Трускавця в зоні рудника №2 утворилося провалля діаметром 200 метрів і глибиною 30 метрів. Величезна яма виникла за 300 метрів від дороги та 1 км до найближчої будівлі. За висновками науковців, обвал спровокував землетрус потужністю 0,8 бала, втім причиною просідання земної поверхні було невиконання заходів консервації рудника № 2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал». Львівщина просить з держбюджету 133 млн на ліквідацію наслідків провалля.

Стебницький калійний завод «Полімінерал», як державне підприємство, у 2003 році повністю припинило видобування калійної руди, залишивши по собі відпрацьовані порожнини шахт та забруднене соляними відходами середовище. У 2003 році уряд затвердив програму рекультивації території, щоб унеможливити провалля і екологічне лихо. Проект почали реалізувати з 2004 року, виділивши понад 160 мільйонів гривень державних коштів. Однак у 2013 році Фонд державного майна передав підприємство «Полімінерал» у приватні руки.

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