На Львівщині триває Форум гідів

Як інформує прес-служба Львівської ОДА з посиланням на управління туризму та курортів ЛОДА, 26-27 лютого проходить другий Форум гідів.

З вітальним словом виступив заступник начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський, наголосивши на тому, що область працює над розвитком нових напрямків, щоб туристи мали бажання повернутися на Львівщину знову і відкрити для себе нові туристичні локації.

За словами організаторів, насичена програма Форуму охоплює важливі теми, зокрема врегулювання екскурсійної діяльності: Україна – Європа та створення нових туристичних продуктів та маршрутів. Начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака виступила з презентацією «Львівщина – це не тільки замки», представивши різноманітні місця, які зацікавлять туриста та справлять на нього незабутні враження.

«Львівщина має що показати та чим зацікавити туристів. Тури гастро- та агролокаціями, заняття активним туризмом, відвідування природніх еко-локацій, цікаві «місця втечі» від урбаністики та міського ритму життя. Важливим є підняття рівня екологічної свідомості та культури серед українців. Ми пропонуємо туризм в стилі: живи здорово, харчуйся здорово та подорожуй здорово!» – зазначила Наталя Табака.

Учасники також мали можливість ознайомитись та отримати туристичний путівник «Мандри Львівщиною: природні та еко-локації», який описує мальовничі куточки області та відкриває для пізнання унікальні природні локації регіону.

Сьогодні, на другий день Форуму гідів здійснено виїзну екскурсію його учасників до Дрогобича. Тут зокрема оглянуто такі цікаві місця як синагога, костел святого Варфоломія, церкви, вілла Яроша, ратуша, Дрогобицька солеварня.

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