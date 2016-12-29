На ремонт доріг у 2017-му Львівщина може отримати понад 4 млрд гривень

By  | 30.12.2016 | Filed under: Новини

2016 рік на Львівщині запам’ятається обсягами коштів, вкладеними у дорожнє будівництво. Зокрема, цьогоріч у ремонт доріг вкладено 2,5 мільярди гривень, що дало можливість побудувати та капітально відремонтувати 500 кілометрів автомобільних трас. Наступного року обсяги фінансування повинні зрости щонайменше до 4-ох мільярдів гривень.

На цьому наголосив голова Львівської ОДА, звітуючи про результати роботи у 2016 році.

“Якщо врахувати, що на території області всього є 8 тисяч кілометрів доріг, то ми сподіваємось, що при таких темпах у 2017-2018 роках ми зуміємо забезпечити добрий проїзд на Львівщині”, – відмітив Олег Синютка.

Окрему увагу він звернув на те, що у 2016-му левову частку грошей, а це 900 млн грн, вдалось отримати завдяки реалізації митного експерименту та подолання корупції на митниці.

Також Олег Синютка нагадав, що Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман публічно заявив, що обсяги фінансування ремонту доріг на Львівщині у 2017 році складатимуть не менше 4 мільярдів гривень. “Ми готуємось до такого обсягу робіт. І наше завдання вирішити ключову проблему, коли у 2016 році “Укрзалізниця” не здатна була доставити потрібну кількість сипучих матеріалів, так як у деякі дні на ремонт доріг ми використовували по 100 вагонів, – зазначив голова ОДА. – Це буде перше питання підготовки, а друге – це збільшення кількості асфальтних заводів. І ми на сьогодні стимулюємо до цього різні компанії”.

Прес-служба Львівської ОДА

Трускавецький вісник

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