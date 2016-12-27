26 грудня 2016 року заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль спільно із вчителями середньої загальноосвітньої школи № 1 міста Трускавця провела лекцію-семінар на тему: «Правознавчий брейн-ринг «На терезах Феміди»» із учнями 10-го та 9-х класів.

Метою проведення лекції-семінару є виховання учнів у дусі рівноправності, поваги до людської гідності та Батьківщини, розвитку в учнів правової і громадянської компетентностей, цінностей, умінь та навичок; формування досвіду захисту власної позиції.

Під час правознавчого брейн-рингу учні збагатили і закріпили знання з основ правознавства, навчилися логічно мислити, аргументовано висловлювати свою думку.

Крім того, Галина Кітраль провела з учнями конкурс «Юридичний семафор», під час якого учні дізналися про види юридичної відповідальності за порушення правових норм, та види прав людини.

Принагідно нагадуємо, що до Трускавецького бюро правової допомоги можна звернутися за адресою: м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00 (крім святкових та вихідних днів), тел.: (03247)-5-05-30; моб.: 099-29-63-194.

Трускавецький вісник

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