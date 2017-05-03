На варті жіночого здоров’я

У Трускавець за здоров`ям їдуть як чоловіки, так і жінки. Ми вже неодноразово публікували інтерв`ю з урологами, висвітлювали теми урологічних конференцій та розповідали про те, як у Трускавці можна відновити чоловіче здоров`я.

Настав час розповісти про «жіночі» проблеми зі здоров`ям та про те, як їх вирішують у Трускавці. Спілкуємося з лікарем-гінекологом готельно-курортного комплексу «Карпати», кандидатом медичних наук Лілією Бариляк, яка практичній гінекології віддала майже чверть століття життя і до чиїх порад прислухаються не лише прості жінки, а й інші знані фахівці в царині жіночого здоров`я.

- Пані Ліліє, на який спектр гінекологічних послуг можуть розраховувати наші відпочивальники?

- На базі ГКК «Карпати» є прекрасні умови для діагностики і лікування гінекологічних захворювань. Почнемо з того, що кожна жінка, приїхавши в наш санаторій, має можливість пройти повне гінекологічне обстеження: огляд лікаря, аналізи на бактеріальні вірусні інфекції, цитологію, кольпоскопію, УЗД, визначення гормонів, онкомаркерів тощо.

З лікувальною метою в санаторії «Карпати» ми використовуємо такі процедури: ромашкові зрошення, тампони з Сакською гряззю та медикаментами, масаж, озокерит, фізіотерапевтичні процедури.

- Серед діагностичних процедур Ви назвали кольпоскопію. Чи можете детальніше розповісти, що це таке?

- Кольпоскопія – це метод діагностики захворювань шийки матки, таких як ерозії, запалення, поліпи, папіломи, герпес, лейкоплакії, а також передракові зміни і, власне, рак – за допомогою комп’ютерного обладнання.

Кольпоскопія дає можливість раннього виявлення онкологічної патології з її подальшим лікуванням.

Лежачи на гінекологічному кріслі, жінка може побачити на власні очі на екрані монітора картину своєї шийки матки і отримати знімки та кольпоскопічне заключення.

Ця процедура не входить у вартість путівки. Замовити її в ГКК «Карпати» можна за тел. 6-20-27.

- Довелося чути, що у Трускавці успішно лікують непліддя. Чи правда це?

- Маючи багаторічний досвід роботи гінеколога на курорті, можу з впевненістю сказати: так, у Трускавці ми лікуємо непліддя. Чимало жінок, і українських, і закордонних, після відвідин нашого курорту народили дітей, їх кількість вимірюється, мабуть, тисячами.

А є ще ціла армія жінок з хронічними запальними процесами, больовим синдромом, післяопераційними злуковими змінами органів, клімактеричним синдромом та ін., яким допомогло лікування на нашому курорті.

- Чи якось впливають на здоров`я жінки наші трускавецькі мінеральні води, зокрема «Нафтуся»?

- «Нафтуся» – вода багатогранна. В основі її лікувальної дії лежить мобілізація захисних сил організму, зміцнення імунітету. Володіючи хорошою опірністю, організм успішно бореться з агресивними факторами зовнішнього середовища і виліковує свої недуги. Це стосується і захворювань жіночої статевої сфери.

Спілкувався Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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