Під Крутами там молоде юнацтво

На прю криваву з ворогами стало.

За України славу, честь й багатство

Життя юнацьке своє там віддало.

У центрі уваги бібліотек завжди знаходяться питання духовного і патріотичного виховання дітей та молоді. 30 січня у ЗСШ№3 м. Трускавця була проведена година історії «Нам не забути славу Крут». Учні 9-А класу з хвилюванням слухали виступ провідного бібліотекаря обслуговування юнацтва центральної бібліотеки О.Т.Пфайфер про бій під Крутами та вірші П.Тичини, Б.Стельмаха, Д.Гавриша, присвячені цій історичній події. Старшокласники взяли участь у дискусійній розмові, яку провела вчитель історії І.А.Пархоменко.

Зав. бібліотекою-філією №2 Л.І.Стецик ознайомила присутніх з книжковою виставкою «Крути – бій за майбутнє». На завершення заходу всі вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання. Нехай пам’ять про наших героїв, які загинули під Крутами буде вічною.

Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької ЦБС

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