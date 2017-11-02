Наші в Моршині

Як інформує прес-служба Трускавецького ДЮСК «Спортовець», 1-3 листопада у м. Моршин команда вихованців відділення футболу Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» брала участь у традиційному юнацькому турнірі з футболу «Осінь-2017» та зайняла 6 місце з 12 команд. Кращим гравцем команди ДЮСК «Спортовець» визнано Гурського Юрія (тренер ДЮСК Олег Оринич). Під час проведення турніру, організатори змагань провели екскурсію з учасникам змагань у футбольній академії «Скала» (Моршин).
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