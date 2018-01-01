Нашого краянина нагородили дипломом фестивалю «Вітрила пригод»

Поет, композитор, виконавець, професійний фотограф та відеооператор Ярослав Баран зі Стебника став лауреатом V Всеукраїнського туристичного фестивалю «Вітрила пригод». Диплом переможцю вручила представниця оргкомітету фестивалю Руслана Мельник. Церемонія врученя проходила в курортному Трускавці.
V Всеукраїнський туристичний фестиваль «Вітрила пригод» проходив 23-24 вересня у Луцьку. На ньому Ярослав Баран презентував свої фотороботи на туристичну тематику, а також відеозамальовку про скелі Довбуша поблизу с. Бубнище.
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