Нашого краянина нагородили дипломом фестивалю «Вітрила пригод»

By  | 03.01.2018 | Filed under: Новини

Поет, композитор, виконавець, професійний фотограф та відеооператор Ярослав Баран зі Стебника став лауреатом V Всеукраїнського туристичного фестивалю «Вітрила пригод».  Диплом переможцю вручила представниця оргкомітету фестивалю Руслана Мельник. Церемонія врученя проходила в курортному Трускавці.

V Всеукраїнський туристичний фестиваль «Вітрила пригод» проходив 23-24 вересня у Луцьку. На ньому Ярослав Баран презентував свої фотороботи на туристичну тематику, а також відеозамальовку про скелі Довбуша поблизу с. Бубнище.

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