Загадковий світ мистецтва може здатися заплутаним недосвідченій людині, однак існують шедеври, які повинен знати кожен. Талант, натхнення і копітка робота над кожним мазком народжують твори, якими захоплювалися сторіччя. Зібрати всі видатні творіння в одній підбірці неможливо, але ми постаралися вибрати найбільш відомі картини, що збирають величезні черги перед музеями про всьому світу

20 грудня у центральній міській бібліотеці Трускавця відбувся мистецький простір «Неймовірний світ навколо», на якому були присутні учні ЗСШ №1. Обладнання бібліотеки дозволило представити на екрані найкращі малярські шедеври, які знаходяться в 11 країнах світу: такі як «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі, «Свобода, яка веде народ» Ежена Делакруа, «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі, «Дівчина з перловою сережкою» Яка Вермеєра, «Закохані» Рене Магріт, «Дівчинка на кулі» Пабло Пікассо. Бібліотекар юнацької кафедри Олександра Пфайфер ознайомила присутніх з цікавими фактами про ці малярські шедеври. Показ цих полотен викликав у молоді гарні емоції та захоплення.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

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