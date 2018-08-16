Новини регіонального шоу-бізнесу

Незважаючи на усілякі життєві перипетії, творче життя набирає оборотів. І як не дивно, але літо стало надзвичайно плідним: маємо переможців у фестивалях, новий кліп, новий альбом і, зрештою, участь у великих концертах. І, що приємно, джерелом цих новин стали наші земляки – вихідці з Дрогобиччини.

Оксана Винницька – вихід другого студійного альбому

Минуло уже понад 5 років з того моменту як співачка презентувала перший студійний альбом під назвою «Це не просто». І ось на днях світ побачив другий альбом співачки під назвою «Крила». До платівки увійшло 13 нових композицій, які були створені Оксаною протягом останніх років. Як зазначає співачка, для неї друга платівка є надзвичайно важливою, оскільки вона – підсумок її творчого періоду за декілька років.

Справді, пісні стали дорослішими і у них з’явилося більше філософського змісту. Цікаво, що до оформлення альбому були залучені митці Дрогобиччини. Зокрема дизайн платівки розробив художник Василь Лялюк.

Наразі Оксана Винницька не збирається зупинятися і у перспективі в неї робота над різдвяним та духовним альбомами. Проте у найближчій перспективі на шанувальників творчості Оксани Винницької очікує офіційна презентація нового альбому, яка запланована на осінь.

Група «Мері» готується до концерту-пам’яті Скрябіна

Усе літо група «Мері» перебуває в постійному гастрольному русі, хоча попри те також блукають чутки, що ведеться робота над випуском нового альбому, адже більшість композицій уже записані на студії. Хоча Віктор Винник не підтвердив і не спростував цю інформацію у розмові з нашим кореспондентом, проте підтвердив чутки про виступ групи «Мері» на великому концерті-пам’яті з нагоди 50-річчя Андрія Кузьменка (Скрябіна), який має відбутися на «Арені Львів» 15 вересня.

- Так сталося, що ще у 2006 році ми записали нашу версію пісні «Годинник», для альбому-трибюту, яку тоді зініціював сам Скрябін, і ця платівка вийшла того ж року. Тому наразі маємо нагоду по-музичному згадати Андрія в товаристві провідних українських зірок шоу-бізнесу, – зазначив Віктор Винник.

Отож, інтрига цікавих подій від гурту «Мері» переноситься на осінь.

Перемоги майбутніх зірок на міжнародних фестивалях

Наш земляк Андрій Кравець нещодавно повернувся з Одеси з перемогою у міжнародному дитячому фестивалі «Ми діти твої, Україно». Фестиваль уже в 12-й раз відбувався у Південній Пальмірі на базі Українського дитячого центру «Молода Гвардія». Андрій здобув перемогу (перше місце) у номінації «вокал» у старшій віковій групі, з чим ми його і вітаємо. До речі, послухати Андрія можна буде в Дрогобичі на День Незалежності України.

Я-Рек – новий кліп на нову пісню

Про те, що Я-Рек відзняв кліп на нову пісню під назвою «Ти розумієш мене», ми уже неодноразово писали. Наразі відеоробота активно мандрує по всесвітній павутині і досі користується популярністю. Станом на час написання публікації лишень в Facebook кількість переглядів перевищила понад 8000 і кожен день додається кілька десятків переглядів. Нагадаємо, це вже друге відео в доробку автора. Перший кліп на пісню «За законом Архімеда» було презентовано два роки тому.

Група “X-Projekt” – на фінальній прямій з випуску чергового альбому

Справді, рік видався альбомним і ще один унікальний в своєму роді колектив інструментальної рок-музики “X-Projekt” виходить на фінішну пряму з підготовки до випуску чергової платівки. Як повідомив нас лідер групи Віталій Гудзій, залишилось дописати три композиції і робота буде зроблена. Новий альбом буде побудований на контрасті: багато ліричних композицій, а також твори важкої музики.

- Мабуть, цього року таки уже не встигнемо його видати, – розповідає Віталій, – та на початку наступного року десь після свят сподіваюся, що наші прихильники зможуть оцінити нашу нову творчість.

Насправді, затримка випуску альбому пов’язана з тим, що Віталій Гудзій задіяний у багатьох цікавих проектах. Наразі він завершує роботу з відомим бардом Зиновієм Медюхом над записом нових пісень.

Майкл Річчі

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