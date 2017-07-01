Обрано запобіжний захід групі крадіїв, що вчинили крадіжку у місті Трускавці на суму близько 100 тис грн

By  | 12.07.2017 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури слідчими Дрогобицького відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області повідомлено про підозру групі крадіїв з числа трьох осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

Зазначимо, що останні шляхом підбору ключа до врізного замка вхідних дверей, проникли у квартиру, що у місті Трускавці Львівської області, звідки таємно викрали матеріальні цінності потерпілого на загальну суму близько 100 тис грн.

Наразі вказаним особам Трускавецьким міським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 84,2 тис грн кожному з підозрюваних.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмисникам загрожує до 6 років ув’язнення.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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