№94666 Особливості подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції (далі – Сектор) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Львівській області (далі – ГТУЮ у Львівській області). В межах своїх повноважень Сектор забезпечує надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам ГТУЮ у Львівській області та його структурних підрозділів.

Розглянемо один із прикладів роботи Сектору з питань запобігання і виявлення корупції.

До Сектору звернувся працівник одного із структурних підрозділів ГТУЮ у Львівській області із наступним питанням: він збирається продати свій транспортний засіб, вартість якого становить 65000 грн. За виручені від продажу кошти та отриманий подарунок від батьків у розмірі 45000 грн., державний службовець планує придбати новий автомобіль. Працівник хотів уточнити коли він зобов’язаний подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. На зазначене питання спеціалістами Сектору подано фахову консультацію та роз’яснено норми антикорупційного законодавства.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (у відповідності до Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1921 грн., тобто 1921 грн.х50 ПМ = 96 050 грн.), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

Враховуючи зазначене, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані від продажу автомобіля суб’єкт декларування не подає, оскільки вартість отриманого доходу становить 65000 грн.

У строк, передбачений Законом з моменту купівлі автомобіля, вартість якого перевищує 96050 грн., працівник зобов’язаний подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Також працівниками Сектору наголошено, що внесення змін у повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування не передбачено.

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