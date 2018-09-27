Пам`ятка про права Захисників України

День 14 жовтня (Покрова Пресвятої Богородиці) ще з козацьких часів був святковим днем захисників Вітчизни. Відповідно напередодні Дня Захисника України інформуємо учасників бойових дій про їхні права.

Зокрема, захисники мають право на:

- отримання первинної та вторинної правової допомоги.

Для того, щоб отримати безоплатну правову допомогу, необхідно із документами ( паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер та посвідчення учасника бойових дій) звернутись на вибір: до найближчого центру із надання безоплатної правової допомоги чи територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання.

- першочергове відведення земельних ділянок для особистого селянського господарства; ведення садівництва; будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селах; індивідуального дачного будівництва; будівництва гаражів.

Важливо пам`ятати: скористатись правом на відведення земельної ділянки можна один раз за кожним видом діяльності

- знижки на оплату користування житлом, комунальними послугами, вартості палива.

Важливо пам`ятати про розміри знижки:

1. особи з інвалідністю внаслідок війни- 100%;

2. учасники бойових дій та особи, прирівняні до них-75%;

3. учасники війни-50%.

- безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Додатково:

- міжміським залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом в обидва напрямки:

Для учасників бойових дій – один раз на 2 роки або один раз на рік з 50% знижкою;

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни: І і ІІ групи – 1 раз на рік; ІІІ-ої групи – 1 раз на 2 роки або 1 раз на рік із 50% знижкою.

Також захисники мають право на щорічну разову грошову допомогу:

- учасники бойових дій – 1265 грн;

- особи з інвалідністю внаслідок війни: І групи – 3 685 грн; ІІ групи – 3 265 грн.; ІІІ групи – 2 845 грн.

Важливо знати: членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружились вдруге – 630 грн.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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