Партнером та консультантом історичного фільму “Захар Беркут” виробництва компанії Kinorob виступить Міжнародний Фонд Івана Франка

/Онук видатного письменника Роланд Франко і продюсер проекту Єгор Олесов підписали меморандум про співпрацю/

Команда студії Kinorob, яка працює над створенням історичного фільму “Захар Беркут”, зустрілася з онуком видатного письменника, Головою Міжнародного Фонду Івана Франка паном Роландом Франком і підписала меморандум про співпрацю в рамках виробництва стрічки, за мотивами однойменної повісті українського класика.

- Створення картини “Захар Беркут” за мотивами повісті великого Каменяра – це той самий пам’ятник Генію, який поверне його до життя, – зазначає директор Фонду Ігор Курус. – Зі своєї сторони ми докладемо всіх зусиль, аби допомогти команді зануритися в світ повісті, ідей та думок Івана Франка, та зробити чудовий фільм.

Творча команда проекту, представники Фонду, знавці творчості Івана Франка, культурологи, історики та етнографи об’єднають свої зусилля у роботі над майбутньою екранізацією. Згідно умов Меморандуму Фонд здійснюватиме інформаційну підтримку компанії Kinorob, що необхідна в цілях виробництва фільму, та надаватиме консультації з питань творчості Івана Франка. Крім того, під час всього періоду виробництва стрічки, партнери проводитимуть спільні заходи, що стосуються доведення до публіки інформації про історичний фільм «Захар Беркут».

- Донести до молоді та зробити зрозумілими для сучасного глядача ідеї громадянського суспільства, єднання, самовідданості й чесності, які закладав класик у своєму творі, показати, що й досі вони не втрачають своєї актуальності – одна з основних цілей нашого фільму, – коментує продюсер стрічки Єгор Олесов. – Ми дуже вдячні пану Роланду Франко й пану Ігорю Курусу за допомогу в роботі над проектом. А першим кроком нашої співпраці стала дослідницька експедиція в Карпати, яка відбулася наприкінці листопада, про яку ми розповімо трохи згодом.

Нагадаємо, стрічка “Захар Беркут” виробництва компанії Kinorob стала переможцем 9-го конкурсного відбору кінопроектів Державного агентства України з питань кіно. Бюджет фільму складає 75 млн гривень, з яких 30 млн гривень – підтримка Держкіно. Режисер – Ахтем Сеітаблаєв, продюсери – Єгор Олесов та Юрій Прилипко. Автор сценарію – Ярослав Войцешек. Художник-постановник – Влад Одуденко. Зйомки історичного фільму розпочнуться навесні 2018 року.

Прес-служба Міжнародного Фонду Івана Франка

Синопсис: 1241 рік. Монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців – брати Беркути потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога.

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