№92576 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ: Про перерахунок пенсій p 1 березня 2019 року

З 1 березня 2019 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій, передбачений частиною другою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Для перерахунку пенсій звертатись до органів Пенсійного фонду із заявою не потрібно, його проведено автоматично.

Суть перерахунку: показник середньої заробітної плати, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за попередній рік.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124 затверджено порядок проведення індексації та коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,17.

Перерахунок пенсій проведено для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами України:

- “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” – на коефіцієнт 1,17 збільшується показник 3 764,40 грн (середня заробітна плата за 2014-2016 роки);

- “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (з числа військовослужбовців строкової служби) – на коефіцієнт 1,17 збільшується показник 3 764,40 грн;

- “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (які отримують пенсії обчислені, виходячи із заробітної плати, визначеної за роботу у зоні відчуження) – на коефіцієнт 1,17 збільшується показник 928,81 грн (середня заробітна плата (дохід) на одну застраховану особу, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік).

Не передбачено проведення індексації пенсій, призначених за «спеціальними» законами (державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування, прокурорам, суддям, народним депутатам тощо).

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 № 124 передбачено, що якщо після перерахунку розмір пенсії зростає, то таке підвищення не може бути меншим за 100 гривень.

Крім того, пенсіонерам, які отримують пенсії, призначені згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, мають повний страховий стаж (35 років чоловіки, 30 років – жінки, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, 25 років чоловіки, 20 років жінки) та у яких розмір пенсії не перевищує суми 1669,20 гривень (40% від мінімальної заробітної плати 4173 грн.), виплачується одноразова доплата до пенсії в сумі 2410,17 грн Одноразова доплата виплачуватиметься рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні та у квітні.

Виплата перерахованих пенсій та одноразової доплати проводиться починаючи з 4 березня.

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