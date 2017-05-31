Перший заступник мера Стебника написав заяву про звільнення

У понеділок, 30-го травня, перший заступник міського голови Стебника з питань економіки та інвестицій Роман Корпан повідомив про намір піти з займаної посади. Роман Васильович написав відповідну заяву про звільнення, продемонструвавши її деяким представникам місцевого депутатського корпусу та виконавчого комітету. Втім, чи посадовець зареєстрував заяву наразі невідомо.

Про це «Стебницькі Вісті» повідомило джерело в Стебницькій міській раді.

У грудні минулого року Роман Корпан вже заявляв про бажання залишити посаду, написавши відповідну заяву. Це сталося після вимоги значної кількості депутатів СМР заслухати звіт першого заступника про виконану роботу. Однак, тоді звіт було перенесено у зв’язку з перебуванням посадовця на лікарняному. Після одужання Роман Васильович передумав позбуватись посади.

Депутатський корпус планує заслухати звіт посадовця про діяльність у сфері економіки та інвестицій на найближчій сесії міської ради.

Стебницькі Вісті

Трускавецький вісник

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