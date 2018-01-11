Під час перевірки ізолятора у Дрогобичі, очільник прокуратури Львівщини виявив неусунені порушення

By  | 11.01.2018 | Filed under: Новини

Цьогоріч, 4 січня, прокурор Львівської області Юрій Квятківський відвідав ізолятор тимчасового тримання №2 у Дрогобичі задля перевірки стану усунення виявлених раніше недоліків.

Нагадаємо, що у зв’язку із порушеннями конституційних прав громадян, що перебувають у місцях несвободи, а також режимних вимог, діяльність спецустанови поліції у вересні 2017 року була призупинена прокуратурою, а 02.01.2018 її функціонування відновлено.

Відтак, очільником прокуратури області під час обходу виявлено низку порушень.

Зокрема, попри наявність нових постільних комплектів та столових приборів, в’язні не забезпечені цими речами.

Крім цього, у камерах відсутні засоби гігієни. У одній з них знаходиться туалет із зламаним краном зливу води, а внутрішня ручка на дверях в душовій кімнаті взагалі не функціонує.

Також виявлено порушення вимог пожежної безпеки та санітарних умов.

Окрім цього, встановлено, що ІТТ №2 у м. Дрогобич розпочав роботу з порушеннями вимог чинного законодавства та, зокрема, відомчих нормативно-правових актів МВС України.

Результати перевірки свідчать про неналежне виконання службовими особами місцевого відділу поліції та ІТТ №2 у Дрогобичі своїх посадових обов’язків, а також про недостатність відомчого контролю з боку відповідальних осіб Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Відтак, керівництву Головного управління Нацполіції у Львівській області внесено вказівку щодо вжиття невідкладних заходів для усунення виявлених порушень.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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