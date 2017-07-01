Під Василем Качмарем захиталося крісло?

У Дрогобичі зростає кількість невдоволених заступником мера міста з гуманітарних питань Василем Качмарем, причому мова йде не лише про пересічних освітян чи медиків, а й представників політичного корпусу та депутатів. Якщо раніше своє «фе» діяльності гастролера з Трускавця в ратуші Дрогобича чітко висловлювала лише фракція партії «Громадянська позиція», то тепер про необхідність відставки «гуманітарного» заступника заговорили і в дрогобицькій «Свободі», яка в місті Котермака має потужний вплив і чий представник займає ключовий пост секретаря Дрогобицької міськради. Ситуація загострилася після сесії в кінці червня, на якій було зрежисеровано публічну образу секретаря Дрогобицької міської ради Олега Хруща (ВО «Свобода») та депутата міськради Тараса Демка («Громадянська позиція»). Оскільки на сесії були помічені люди з оточення екс-мера Трускавця Р. Козира, то це дає підстави припускати, що події на «гарячій сесії» не обійшлися без втручання «трускавецької московської групи».

Нагадаємо, що Василь Качмар, який доводиться зятем близького товариша Р. Козира Петра Іванишина, став заступником мера Дрогобича в 2016 році, «посунувши» на цій посаді Олега Дукаса з «Народного контролю». В часи Януковича пан Качмар очолював державну виконавчу службу на Полтавщині та в одному з районів міста Києва, а на місцевих виборах 2015 року разом зі своїм тестем та всією групою «козирних» балотувався до Трускавецької міської ради від БПП «Солідарність» (як фрілансер).

Теперішнє загострення подій в Дрогобичі може свідчити про те, що дрогобицький політикум нарешті починає прозрівати і готовий не допустити посилення чужорідних впливів у рідному місті. В час, коли Україна в небезпеці і нашу державу заполонили агенти впливу ворога, потрібно думати про безпеку. Не можуть бути при владі в наших містах люди, які заплямували себе співпрацею зі злочинним режимом Януковича та які були на важливих посадах державної влади чи місцевого самоврядування в період 2011-2013 рр.

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