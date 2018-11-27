Підозрюваного в умисному вбивстві мешканця Дрогобича посадили під арешт

By  | 27.11.2018 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва органів прокуратури області повідомлено про підозру 26-річному дрогобичанину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Подія трапилась 19 листопада цього року за місцем проживання підозрюваного. Встановлено, що раптовий конфлікт виник внаслідок довготривалих неприязних стосунків. Під час розпивання спиртного зловмисник завдав один удар ножем у груди своєму 39-річному товаришу. Поранення виявилися несумісними із життям, потерпілий помер. Зазначимо, що лиходій уже притягувався до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень своїй матері.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, у провадженні призначено  судові експертизи, проводяться слідчі дії. Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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