№90939 Підписання меморандумів про співпрацю

21 січня 12:00 – Підписання меморандумів про співробітництво між Міністерством юстиції України і Державною службою зайнятості та Державною службою України з питань праці

Організатор: Міністерство юстиції України.

Учасники: Павло Петренко – міністр юстиції України; Світлана Глущенко – заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби; Валерій Ярошенко – в. о. голови Державної служби зайнятості; Роман Криган – заступник голови Державної служби зайнятості; Роман Чернега – голова Державної служби України з питань праці.

Коротко. Мета меморандумів – сприяння зайнятості боржників з виплати аліментів та інших осіб, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду, стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби.

Підсумкові матеріали:

Кількість боржників аліментів у 2018-му вдалося зменшити на 96 тисяч — Петренко

Протягом минулого року завдяки реалізації ініціативи “Чужих дітей не буває” кількість громадян, які мають перед своїми дітьми борги зі сплати аліментів, зменшилася на 96 тисяч.

Про це міністр юстиції України Павло Петренко сказав на прес-конференції в Укрінформі.

“За 2018 рік кількість боржників, які не платили аліменти, зменшилася на 96 тисяч. Якщо на початок 2018 року близько 580 тисяч виконавчих проваджень було на контролі у Міністерстві юстиції, то завдяки цим заходам, які ми вжили щодо боржників, отримали два результати. По-перше, подвійне збільшення стягнення аліментів до 4,6 млрд, по-друге, 96 тисяч боржників повністю вийшли із зони моніторингу Міністерства юстиції, 52 тисячі боржників погасили усі борги по аліментам”, – сказав Петренко.

Крім того, за його словами, ще 43,9 тисяч виконавчих документів відкликано стягувачами у зв’язку з відсутністю претензій до боржника.

Таким чином у 2018 році заборгованість зі сплати аліментів була погашена щодо 555 тисяч дітей.

“Я думаю, що з такою тенденцією, якщо кожен рік десь п’ята частина усіх виконавчих проваджень повністю виконувалася б, то ми можемо протягом наступних 4-5 років взагалі прибрати таку системну проблему як несплата аліментів. Звичайно, якась кількість боржників залишиться”, – сказав урядовець.

За підрахунками міністра, згодом може залишитися близько 100 тисяч боржників – це ті, які не мають жодного майна, постійного місця проживання і роботи. Але значну частину з цих громадян можна спробувати соціалізувати та повернути до нормального життя, в тому числі допомагаючи із працевлаштуванням.

Мін’юст, Держслужба зайнятості та Держпраці домовилися разом працевлаштовувати неплатників аліментів

Міністерство юстиції України, Державна служба зайнятості та Державна служба з питань праці підписали меморандуми про співробітництво, відповідно до яких будуть сприяти зайнятості боржників з виплати аліментів та інших осіб, які мають майнові зобов’язання за рішеннями суду, стосовно яких відкрито виконавче провадження в органах державної виконавчої служби.

Підписання документів відбулося у понеділок в Укрінформі.

“Сьогодні ми підписуємо два меморандуми про співпрацю та отримуємо спільно нові інструменти для погашення заборгованості по аліментах”, – сказав міністр юстиції України Павло Петренко.

За його словами, нині близько 108 тисяч громадян, у яких є перед своїми дітьми борги зі сплати аліментів, не мають або житла, або роботи, або жодного іншого майна. “Після підписання меморандуму зі службою зайнятості ми будемо обмінюватися інформацією у першу чергу щодо вакантних позицій по всій країні, а ми знаємо, що зараз по багатьох галузям є брак кадрів, і фактично пропонувати боржникам спочатку добровільно працевлаштуватися. Якщо вони не будуть хотіти працювати та отримувати дохід і виконувати свій обов’язок перед дітьми, то через інструмент суспільно корисних робіт ми так само будемо направляти цих боржників на відповідні вакансії, щоб вони працювали і погашали борги перед дітьми”, – сказав міністр.

Меморандум, підписаний керівництвом Мін’юсту та Держслужби з питань праці, передбачає, що міністерство надаватиме органам Держпраці інформацію про випадки, коли неплатники аліментів, які офіційно ніде не працевлаштовані, насправді працюють та отримують заробітну плату у “конвертах” і таким чином ухиляються не тільки від сплати аліментів, а й податків. Тоді інспектори Державної служби з питань праці зможуть приходити на такі підприємства із перевіркою даних випадків. “Це дасть можливість легалізувати заробітну плату аліментників, щоб вони заплатили борги перед дітьми, і навести лад на тих підприємствах, які дозволяють через “сірі” схеми порушувати українське законодавство, не платити податки”, – підкреслив Петренко.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко переконана, що підписані документи дозволять налагодити тісні зв’язки трьох відомств не тільки на центральному рівні, а й на регіональному. В усіх органах Держслужби зайнятості буде розміщена інформація про те, як варто діяти боржнику, який не має грошей на сплату аліментів, як йому знайти роботу. “Разом з тим ми будемо виконувати не тільки таку провінційну, правопросвітницьку та інформаційну роботу. Ми також маємо намір вести облік тих осіб, яким ми допомогли знайти роботу і таким чином дали можливість підтримати фінансово власних дітей. Треба враховувати, що така робота не може бути успішною без заходів впливу та контролю з боку тих роботодавців, які використовують найману працю. Саме тому другий меморандум про співпрацю з Державною службою з питань праці саме і націлений на те, щоб привести у правове поле підприємства, які у своїй роботі допускають такі порушення, як неофіційне працевлаштування боржників по аліментів”, – сказала вона.

В. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко зазначив, що ринок праці за останній час значно оживився. За його словами, якщо ще два роки тому служба могла запропонувати тільки 30 тисяч вакансій, то вже наприкінці 2018 року було 130 тисяч. “Я стверджую, що робота в Україні є і достатньо високооплачувана. Єдине, що необхідно, то це мати бажання працювати”, – сказав він.

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега не сумнівається у тому, що така співпраця дасть позивний результат. “Ми будемо послідовно виконувати ті розпорядження, які були прийняті урядом у минулому році, зокрема у частині комплексних заходів щодо зменшення тінізації ринку зайнятості, і будемо виконувати основні завдання державних органів у частині соціальної справедливості, соціальних благ і розв’язання тих питань, які є у частині несплати аліментів”, – додав чиновник.

Міністр юстиції також наголосив, що минулого року завдяки реалізації ініціативи “Чужих дітей не буває” заборгованість зі сплати аліментів була погашена відносно 555 тисяч дітей.

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